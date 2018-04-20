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Краевед выдал сенсацию о наличии сына у Николая Рубцова
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Краевед выдал сенсацию о наличии сына у Николая Рубцова 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
О наличии у Николая Рубцова сына заявил вологодский краевед Александр Быков, сообщает GorodVo.ru со ссылкой на КП Вологда.
Свой пост в соцсети он посвятил дню рождения признанной наследнице великого русского поэта — Елены Николаевны. По его словам, конфликт с ней произошел еще в 2009 году, когда краевед назвал мать Елены Гету Меньшикову сожительницей поэта.
«У Николая Михайловича никогда не было официальной жены, была невеста, с которой они подали заявление в ЗАГС, но это Л. Дербина, а не Г. Меньшикова», — сообщает Быков. (Людмилу Дербину обвиняли в убийстве поэта — ред.)
Свое открытие он преподнес как подарок Елене Николаевне, которая в эти дни отмечает юбилей.
«У Вас есть сводный старший брат. Сейчас ему 59 лет, он носит другую фамилию и не знает, кто его настоящий отец», — пишет краевед.
Найти внебрачного сына ему помог дневник Нинель Старичковой, друга Рубцова. Она записала слова поэт, а историк методом исключения выявил родившегося ребенка.
Он уже заявлял об этом в конце марта, намекая, что хорошо бы сделать анализ ДНК, в т.ч. и Елене Рубцовой, держательнице авторских прав.
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