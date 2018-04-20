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Ким и Кортни Кардашьян, Венсан Кассель, Джиджи Хадид и друге звёзды на отдыхе (фото)
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Ким и Кортни Кардашьян, Венсан Кассель, Джиджи Хадид и друге звёзды на отдыхе (фото) 

Журнал ОК! 1 час назад
Кажется, у знаменитостей начался очередной сезон отпусков. Многие звёзды перебрались ближе к пальмам и океану, откуда транслируют свою жизнь в Инстаграм-аккаунтах.
Жизель Бундхен
Бразильская модель и её муж Том Брэди изучают пустыню Катара, а также покоряют песчаный пляж с помощью верблюдов.
Жизель Бундхен и Том Брэди
Белла Хадид
Супермодель — мираж в пустыне! Хадид показала свою виллу, которую сняла на время путешествия вместе с сестрой Джиджи. Обошёлся дом звёздам в 350 тысяч долларов за неделю.
Белла Хадид
Том Холланд
Звезда фильма «Человек-паук: Возвращение домой» изучает традиции Японии. Юный актёр уже посетил церемонию чаепития.
Том Холланд
Ким и Кортни Кардашьян
На этот раз Ким отправилась вместе с сестрой Кортни и её бойфрендом (Юнесом Бенджимом) на острова британской территории Тёркс и Кайкос. Канье Уэст туда не поехал, видимо, он очень занят своим Твиттером.
Кортни и Ким Кардашьян
Алессандра Амбросио
«Ангел» Victoria's Secret отказалась от островов в пользу Калифорнии и фестиваля Coachella.
Алессандра Амбросио
Венсан Кассель
Голливудский актёр и его 20-летняя подруга Тина Кунаки показали идиллию в своих отношениях. Парочка проводит время в Бразилии, точнее, на пляже штата Баия.
…mon amour.
A post shared by Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) on  Apr 13, 2018 at 3:44pm PDT  Иоланда Хадид
Мама-супермодель Джиджи и Беллы Хадид сбежала из своей фермы в Пенсильвании в жаркую страну (неизвестно какую). Судя по фотографиям, она в раю!
Иоланда Хадид
Елена Кулецкая
В начале этой недели телеведущая Елена Кулецкая подтвердила новость о своей беременности и улетела с мужем на остров Капри. Сумасшедшие пейзажи точно пойдут на пользу девушке в положении.
Елена Кулецкая с мужем
Синди Кроуфорд
На этой неделе легендарный фестиваль Coachella посетила и семья Кроуфорд. Синди опубликовала фото, на котором ее сын Пресли и муж Рэнди Гербер ведут, судя по лицам, серьёзную беседу в бассейне.
Пресли и Рэнди Гербер
Елена Крыгина
Сэлфмейдвумен Елена Крыгина — единственная знаменитость из нашей подборки, которая путешествует по Европе. Звезда мейк-апа публикует атмосферные снимки из Амстердама.
1 минута из жизни Амстердама?
A post shared by Elena Krygina (@elenakrygina) on  Apr 19, 2018 at 5:50am PDT
Журнал ОК!: последние новости
Валерия рассказала о суррогатном материнстве, ссорах с мужем и не только в честь юбилея Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне показали нежные чувства на публике: фото Роб Кардашьян не собирается прощать измену Тристана Томпсона
Женский форум
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