Ким и Кортни Кардашьян, Венсан Кассель, Джиджи Хадид и друге звёзды на отдыхе (фото)

Кажется, у знаменитостей начался очередной сезон отпусков. Многие звёзды перебрались ближе к пальмам и океану, откуда транслируют свою жизнь в Инстаграм-аккаунтах.

Бразильская модель и её муж Том Брэди изучают пустыню Катара, а также покоряют песчаный пляж с помощью верблюдов.

Жизель Бундхен и Том Брэди

Супермодель — мираж в пустыне! Хадид показала свою виллу, которую сняла на время путешествия вместе с сестрой Джиджи. Обошёлся дом звёздам в 350 тысяч долларов за неделю.

Белла Хадид

Звезда фильма «Человек-паук: Возвращение домой» изучает традиции Японии. Юный актёр уже посетил церемонию чаепития.

Том Холланд

На этот раз Ким отправилась вместе с сестрой Кортни и её бойфрендом (Юнесом Бенджимом) на острова британской территории Тёркс и Кайкос. Канье Уэст туда не поехал, видимо, он очень занят своим Твиттером.

Алессандра Амбросио

«Ангел» Victoria's Secret отказалась от островов в пользу Калифорнии и фестиваля Coachella.

Алессандра Амбросио

Голливудский актёр и его 20-летняя подруга Тина Кунаки показали идиллию в своих отношениях. Парочка проводит время в Бразилии, точнее, на пляже штата Баия.

…mon amour.

A post shared by Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) on Apr 13, 2018 at 3:44pm PDT Иоланда Хадид

Мама-супермодель Джиджи и Беллы Хадид сбежала из своей фермы в Пенсильвании в жаркую страну (неизвестно какую). Судя по фотографиям, она в раю!

Иоланда Хадид

В начале этой недели телеведущая Елена Кулецкая подтвердила новость о своей беременности и улетела с мужем на остров Капри. Сумасшедшие пейзажи точно пойдут на пользу девушке в положении.

Елена Кулецкая с мужем

На этой неделе легендарный фестиваль Coachella посетила и семья Кроуфорд. Синди опубликовала фото, на котором ее сын Пресли и муж Рэнди Гербер ведут, судя по лицам, серьёзную беседу в бассейне.

Пресли и Рэнди Гербер

Сэлфмейдвумен Елена Крыгина — единственная знаменитость из нашей подборки, которая путешествует по Европе. Звезда мейк-апа публикует атмосферные снимки из Амстердама.

1 минута из жизни Амстердама?

A post shared by Elena Krygina (@elenakrygina) on Apr 19, 2018 at 5:50am PDT