В Самаре покажут роботов, которые умеют обниматься, танцевать и наизусть читают Пушкина

У жителей города есть всего три дня, чтобы своими глазами увидеть настоящие чудеса робототехники. Бесплатная выставка с уникальными отечественными и зарубежными роботами открылась в ТЦ «Московский».

На экспозиции дети и взрослые познакомятся с пушистым Обнимишкой, знаменитой девушкой-роботом Кики, чемпионом по отжиманиям Альфа и мини-роботами, синхронно исполняющими танец Gangnam Style. Все желающие проверят, как работают очки виртуальной реальности и 3D-принтер. Гости выставки увидят механического Пушкина с живой мимикой и проникновенным чтением стихов наизусть, а еще промобота Бориса и приятного собеседника Теспиана. А после знакомства с высокотехнологичными моделями юные самарцы посетят инженерные мастер-классы, где можно собрать собственный прототип робота.

Кусака и Деревяка — роботы отечественных разработчиков

Робот Альфа — образец прекрасной спортивной формы

А эта модель справится с работой промоутера не хуже живого человека

Все экспонаты — легендарные обитатели столичной «Робостанции». Они пробудут в Самаре до 22 апреля включительно.

— Роботы-актеры, роботы-художники, роботы-танцоры — глядя на такие модели, дети с ранних лет будут проявлять интерес к инженерным специальностям. Увидев, до чего дошел прогресс, они будут понимать, к чему нужно стремиться. В зоне мастер-классов каждый юный посетитель сможет проверить свои знания и понять: главное — не лениться, тогда всё получится, — рассказал директор московской «Робостанции» Артур Захри.

3D-принтер в действии — печатает миниатюрного космонавта

Мимимишка-Обнимишка поднимет настроение всем

Самара стала одним из четырех городов России, куда экспонатов «Робостанции» привезли в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Он проходит уже в четвертый раз. Его участники, дети и подростки со всех уголков страны, размещают на официальном сайте и в соцсетях свои работы в разных творческих и технических направлениях: танцы, музыка, дизайн, рисование, съемка фильмов и других.

— В этом году главным направлением стала робототехника, а именно разработка проектов на тему «Умный дом». Это очень вдохновляет детей, дает им мощный толчок для идей. На сайте уже есть очень интересные работы, созданные шестилетними малышами. Например, робот, который собирает по дому носки или складывает рубашки, робот-помощник по огороду. Возможно, они очень просты в дизайнерском воплощении, но все свои функции выполняют прекрасно, — рассказала руководитель проекта МТС «Поколение М» в регионах России Анна Лысенко

Первые шаги в робототехнике малыши могут сделать на мастер-классе

Участники проекта проходят виртуальное обучение у профессионалов, а авторы лучших заявок отправятся на стажировку в московскую робошколу. Но это не единственный стимул для талантливых ребят. По словам организаторов, многими участниками движет добрая цель. Выложенные работы собирают лайки и репосты в соцсетях, голоса на сайте проекта. Каждая оценка приносит баллы на общий благотворительный счет. Затем их переведут в реальные денежные средства и отправят на лечение тяжелобольных детей.