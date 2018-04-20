Главное об инновационном wellness-курорте в семи карточках

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В январе 2018 года на берегу Финского залива открылся wellness-курорт «Первая Линия. Health Care Resort» с инновационным подходом к оздоровлению и отдыху. Гостям обещают настоящую перезагрузку: восстановление сил, видимый эстетический результат и даже глобальное изменение отношения к своему здоровью. Объясняем в семи карточках, почему то, что происходит в «Первой Линии», можно называть медициной будущего.

1. «Первая Линия» — это wellness-курорт с индивидуальным подходом к оздоровлению. Но что вообще такое wellness-курорт? В чем инновационность?

Wellness-курорт — это активно развивающийся за рубежом, но действительно достаточно новый для России формат. Мы соединили премиальный гостиничный сервис и высококлассную медицину для достижения индивидуальных целей каждого из гостей — омоложения, снижения веса, восполнения жизненных сил, нормализации сна, решения имеющихся проблем со здоровьем.

Задача курорта — исследование и омоложение организма, чтобы гости уезжали отсюда полными энергии, жизненных сил, светились изнутри красотой и здоровьем. Специалисты «Первой Линии. Health Care Resort» рассматривают организм человека как целостную систему и помогают не только снять симптомы (усталость, раздражительность, бессонницу, лишний вес, плохое самочувствие и преждевременное старение), но и устранить причину этого. Более того, на курорте формируют и закладывают систему поддержания образа жизни, при котором гости будут прекрасно выглядеть и чувствовать себя долгие годы.

Курорт «Первая Линия. Health Care Resort» — это уникальное место, где комплексно и в эффективном сочетании используются многие уникальные методики исследования и лечения (это и наши научные разработки антиэйдж, генетическое тестирование, ЭЛИ-тесты — сверхранняя диагностика, дающая возможность определить предрасположенность к заболеваниям на этапе отсутствия симптомов, составление паспорта здоровья и паспорта кожи, озонотерапия, плазмотерапия, ксенонотерапия, терапия препаратом Laennec, лечение фибробластами и многое другое).

На одном курорте на площади 10 000 кв. м собрали лучшее существующее на данный момент оборудование экспертного класса и самые современные методики, направленные на улучшение самочувствия и достижение выдающихся результатов.

2. И как врач узнает, что моему организму действительно необходимо?

Для начала он изучит то, как на ваше здоровье повлиял ваш образ жизни. Для этого он проведет целый ряд современных диагностических исследований. Например, в интегративной медицине активно используют ЭЛИ-тест — молекулярно-иммунологический скрининг работы всех органов и систем, который включает исследование 24 показателей. Врач составит ваш генетический паспорт, проведет комплексное исследование содержания в организме микроэлементов и витаминов, измерит уровень оксидативного стресса (который, кстати, является причиной множества заболеваний и преждевременного старения). И это лишь некоторые из тех современных методик, которые применяют врачи курорта в превентивной медицине. Самое главное, что все исследования соответствуют новым европейским протоколам по диагностике. После прохождения необходимой диагностики соберется консилиум, который проанализирует результаты и решит, что необходимо именно вам для улучшения самочувствия. 3. Если «Первая Линия» — это курорт, я буду тут отдыхать или все-таки лечиться?

И то и другое верно. «Первая Линия» — это и место отдыха, и современный медицинский оздоровительный центр. В какой-то степени его можно сравнить с санаторием — только инновационным.

В «Первой Линии», наверное, впервые поставили задачу изменить подход гостя к собственному здоровью, научить воспринимать его не как простое отсутствие дискомфорта, а как целостную и гармоничную жизнь, наполненную силой и энергией.

Правильное питание, занятия спортом и фитнесом, прогулки, бассейн, хаммам, спа — разве это не отдых? Конечно, вас обследуют врачи и определят, в каком состоянии вы находитесь и что нужно конкретно вашему организму, после чего начнется комплексная работа. Называть ли это лечением?

Здесь предпочитают слово «оздоровление», причем одним из ключевых принципов этого процесса является партнерство врача и пациента. С вами на протяжении всего времени пребывания на курорте будет личный врач-куратор. А в общей сложности принимать участие в оздоровлении будут около 150 профессионалов, в том числе 50 врачей узкопрофильных специальностей: генетики, урологи, гинекологи, эндокринологи, терапевты, диетологи. Все они имеют внушительный опыт работы в традиционной медицине, однако решили попробовать себя в новом направлении, не ограничиваясь стандартными схемами лечения. 4. Что происходит во время оздоровления в «Первой Линии»?

День отдыхающего наполнен разнообразными медицинскими и косметологическими процедурами. Плюс wellnes-программа. Каждый день гость посещает спа-комплекс, питается в ресторане высокой диетической кухни, принимает специально подобранные нутриенты, совершает прогулки к Финскому заливу в сопровождении фитнес-тренера и даже слушает лекции врачей о правильном образе жизни. По сути, в одном месте гость получает все: не только глубинно узнает свой организм, но и учится эти знания применять. Точный набор медицинских процедур будет зависеть и от той программы, которую вы выберете. В «Первой Линии» их шесть: «Импульс красоты», «Тонус-активация», «Де-стресс», «Абсолютный детокс», «Мужское здоровье» и «Велнес-выходные». В каждой из них акцент сделан на определенных процедурах, но задача у всех одна — привести организм человека к балансу, возвратить ему молодость, здоровье, красоту, восстановить психическое и физическое здоровье и заложить системный подход к здоровому образу жизни для активного долголетия.

5. А что по поводу красоты? Что делают в «Первой Линии» для внешнего преображения?

Во-первых, в «Первой Линии» создано сильнейшее отделение косметологии со всеми существующими на данный момент ключевыми аппаратными методиками. Вообще для тех, кто хочет добиться видимого эстетического результата, создана особая программа под названием «Импульс красоты». Но в любом случае комплекс процедур, нацеленных на очищение, регенерацию и уход, для каждого гостя будет персональным. После углубленного исследования состояния кожи (анализа увлажненности, эластичности, состояния сосудов и пор, количества и глубины морщин) составляют ее генетический паспорт, а затем для вас подберут подходящие косметологические процедуры, в том числе: лазерную биоревитализацию, радиоволновую подтяжку лица, чистки, пилинги, вакуумно-роликовый массаж, а также лечение культивированными фибробластами — высокотехнологичный метод омоложения.

Во-вторых, в «Первой Линии» работают над коррекцией фигуры. Доступны самые современные аппаратные методики — это и криомоделирование на аппарате Сoccon, безоперационная липосакция Smart Lipo, ультразвуковая кавитация Lipotouch, комплекс водолечения и талассотерапии: подводный душ-массаж, душ Шарко, обертывания, прессотерапия на аппарате Bodypress.

Эффект от процедур усилится с помощью правильного питания (мы уже упоминали о ресторане высокой диетической кухни). Совместно с диетологами шеф-повар разрабатывает индивидуальное меню для каждого гостя по методикам раздельного питания, разгрузочно-диетической терапии, лимфоочищения.

Комплексная программа по коррекции фигуры также включает грамотно подобранную схему физических нагрузок. На курорте работают тренажерный зал, а также зал для пилатеса и йоги, гости получают консультации фитнес-тренеров.

6. И что говорят сами гости после посещения «Первой Линии»?

Среди обещанных и подтвержденных результатов — снижение веса (буквально за три дня гости без голодания и диет могут избавиться от 3–4 кг), нормализация уровня сахара в крови, активация механизмов саморегуляции и самооздоровления, очищение организма на уровне клетки и межклеточного пространства, нормализация сна, укрепление иммунитета, а также заметное улучшение психической и физической сопротивляемости стрессу. Но самое главное, что даже после трех проведенных на курорте дней у человека появляется мотивация к полному переосмыслению своего образа жизни. Гости после посещения «Первой Линии» говорят, что только там смогли впервые услышать свой организм и понять, что ему действительно нужно и от каких рисков его нужно оградить.

7. А расскажите про сам курорт, где он находится и как выглядит?

Wellness-курорт «Первая Линия. Health Care Resort» расположен на берегу Финского залива, на границе Комарово и Зеленогорска, всего в 30–40 минутах от Петербурга. Так как это уникальная природная зона с сосновыми рощами и особым микроклиматом, гостей решили максимально приблизить к природе. Три корпуса соединены стеклянными переходами, с панорамных террас открываются потрясающие виды на залив, в номерах — просторные комнаты, персональные лоджии, живые дровяные камины, в отделке интерьеров использовали экологичные материалы, в первую очередь натуральный камень и дерево.

Для проживания здесь есть 70 суперкомфортных номеров четырех категорий: от уютных guest rooms до двухэтажных лофтов и премиум-сьютов.