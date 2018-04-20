Какого качества семена в хозяйствах Татарстана?

Еще немного, и в Татарстане начнется сев. Дождемся ли доброго урожая от семян, которые имеются в хозяйствах?

Отвечает руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Вагиз Мингазов

— На середину апреля для весеннего сева подготовлено более 370 тыс. тонн семян яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур, что составляет свыше 106% от общей потребности, из них 96,7% семян кондиционные т.е. отвечают требованиям стандарта по всем показателям — чистоте, всхожести, влажности и др. До сева есть еще время, продолжается подработка семян, чтобы довести их до 100% кондиционности. Также в республику начинается завоз семян кукурузы и сахарной свеклы так как своих не имеется, причем купленный материал должен сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими его качество и кондиционность.