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Какого качества семена в хозяйствах Татарстана?
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Какого качества семена в хозяйствах Татарстана? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Еще немного, и в Татарстане начнется сев. Дождемся ли доброго урожая от семян, которые имеются в хозяйствах?
Отвечает руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Вагиз Мингазов:
— На середину апреля для весеннего сева подготовлено более 370 тыс. тонн семян яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур, что составляет свыше 106% от общей потребности, из них 96,7% семян кондиционные т.е. отвечают требованиям стандарта по всем показателям — чистоте, всхожести, влажности и др. До сева есть еще время, продолжается подработка семян, чтобы довести их до 100% кондиционности. Также в республику начинается завоз семян кукурузы и сахарной свеклы так как своих не имеется, причем купленный материал должен сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими его качество и кондиционность.
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