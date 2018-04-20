Влюбиться и умереть: из русских красавиц делают наркокурьеров

Мы продолжаем серию публикаций о ловушках, уготованных коварными наркоторговцами: они грозят не только жадным до легких денег и развлечений, но и тем, кто хочет казаться самостоятельным, взрослым и не умеет говорить «нет». В жуткий список потенциальных смертников, ожидающих сурового приговора за решеткой на чужбине, с каждым днем добавляются все новые молодые, красивые, наши… Оказаться в шкуре «слепого мула» — наркокурьера поневоле — не пожелаешь и врагу. А между тем угодить в подобную ловушку гораздо проще, чем многим кажется. Для этого даже необязательно устраиваться на сомнительную работу, достаточно просто быть юным и вежливым.

С помощью представителей спецслужб «КВ» выяснил, как прямой дорогой угодить в настоящий ад.

Ослик был сегодня зол, он узнал, что он осел…

СПРАВКА «КВ»

Мария Дапирка , Сергей Лелеков, Юрий Кирдюшкин Анастасия Новопашина , Жибек Сакеева, Анастасия Яичникова, Акжаркын Турлыбай , Светлана Кулбаева, Шовкатбек Юсупжанов, Чолпон Шаимбетова — все эти молодые люди из России, Киргизии и Казахстана объявлены наркокурьерами и томятся в тюрьмах стран Юго-Восточной Азии, ожидая приговора, который в странах этого региона за контрабанду наркотиков может быть смертным. У всех по прилете в одну из стран региона в багаже обнаружен наркотик, и все уверяют, что их использовали вслепую (на жаргоне контрабандистов — в качестве «слепых мулов»). Судьбой узников азиатских тюрем озабочены немногие: общественное движение stopblindmuling («остановите слепых мулов»), на странице которого в Сети можно узнать всю правду о тех, кто стал жертвой действия международной наркомафии, и Центральноазиатский региональный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), обобщающий и анализирующий все операции спецслужб в плане вербовки и поимки наркокурьеров.

— «Слепые мулы» уверяют, что их использовали втемную, — но доказать это практически невозможно, тем более все наркокурьеры в случае поимки прикидываются «мулами», — говорит адвокат Владислав Эйхманс. — Те, кто «нагрузил» их смертельным багажом, помогать им, разумеется, не собираются. Да и на родине отношение к ним неоднозначно: одни пробуют помочь соотечественникам, привлекая к узникам в Юго-Восточной Азии общественное внимание, другие уверены, что «мулы» никакие не слепые, пошли на это осознанно, из жажды наживы.

Экс-сотрудник Федеральной таможенной службы одного из округов столицы рассказывает, что в смертельно опасное дело можно легко впутаться, просто не обратив внимания на ряд подозрительных моментов. А для этого достаточно быть юным, недалеким, одиноким и просто слишком вежливым. Иногда жертвы наркоторговцев имеют некий свой корыстный умысел, но совершенно не связанный с контрабандой — например, на халяву отдохнуть.

По словам нашего собеседника, настоящих «слепых мулов», добросовестно не ведающих о «начинке» своего багажа, чаще используют для доставки наркотиков в те страны, где за это предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Но помимо «мулов», слепых или не очень, в наркотрафике существует такое понятие, как «осел». «Ослы» не привязаны к региону и требуются на любом рейсе, которым летит настоящий наркокурьер, для отвлечения внимания антинаркотических служб. На него сами же наркотрафиканты (организаторы трафика — поставок запрещенных веществ) через своих людей дают ложную наводку — и пока все рьяно обыскивают «осла», мимо спокойно проходит настоящий курьер. Чаще «ослы» летят «пустыми», реже у них обнаруживаются запрещенные вещества, но в небольшом количестве.

«Ослов» тоже надо где-то вербовать, и чаще это происходит в рамках личного общения. Основная группа риска — те, кто знакомится в Сети с иностранцами или соотечественниками, живущими за рубежом, и соглашается на личные встречи «на нейтральной территории».

«Спишь с черным — готовься умереть!»

Кто рискует: юные наивные девушки, отчаянно стремящиеся ко взрослости, самостоятельности и романтике.

СПРАВКА «КВ»

Центральноазиатский информационный центр (ЦАРИКЦ) уже несколько лет проводит международную операцию под кодовым названием «Черный тюльпан», анализируя результаты всех операций, проведенных спецслужбами. В ходе мероприятия установлено, что в наркокурьеры белых девушек вербует нигерийская наркомафия, причем почти всегда по одной и той же схеме. Однако, притом что схема эта уже обнародована, нигерийцы умудряются находить новых жертв. Даже трагедия с казахстанской студенткой Акжаркын Турлыбай, осужденной в КНР на пожизненное заключение, не убедила еще девять русскоговорящих девушек, ставших жертвами наркомафии в последнее время, отказаться от общения с нигерийцами. Прошлой весной 20‑летнюю студентку Акжаркын Турлыбай задержали в аэропорту Гуанчжоу и обнаружили в ее багаже наркотик. Девушка уверяла, что ее подставили люди, с которыми она познакомилась в ночном клубе, но суд КНР приговорил ее к пожизненному заключению.

Совсем недавно в Юго-Восточной Азии я невольно стала свидетелем ссоры в кафе русскоязычной семьи — мамы, папы и дочки лет 18–19. Семья приехала по путевке на 10 дней, а уже на месте дочка-второкурсница заявила, что слетает на несколько дней к своему сетевому знакомому в Шанхай. В ходе дискуссии папа девушки, простой мужик из Сибири, вышел из себя и выкрикнул, обращаясь к жене: «Да пусть катится куда хочет, мы ради ее каникул сюда приперлись, а она меняет нас на черножопого!». После этих слов за столик к семейству пересел один из посетителей кафе — русский, их тех, кого называют дауншифтерами, потому что они проводят большую часть времени в Юго-Восточной Азии. Он что-то негромко объяснил всем троим, после чего девчонка заплакала. Любопытство не позволило мне не поинтересоваться у этого человека, что же он им сказал. Услышав, что в гости юную россиянку манит темнокожий, этот человек поинтересовался, какой именно? А узнав, что нигериец, объяснил семейству то, что знают все, кто хоть раз провел «сезон» (3–4 зимних месяца) в Юго-Восточной Азии: подпольный ввоз наркотиков в страны, где за это особо жесткое наказание, контролирует нигерийская мафия. И знакомство с нигерийцем без определенных занятий, обитающим в этих краях и имеющим деньги, не сулит ничего, кроме проблем.

Наш собеседник, знающий уловки контрабандистов изнутри, признает, что юная девушка, прилетевшая по путевке с папой-мамой и мечтающая о самостоятельности, и впрямь могла оказаться идеальной жертвой для наркоторговцев:

— Этот дауншифтер скорее всего был прав. Судя по всему, к девушке готовились применить простейшую схему вербовки что «мулов», что «ослов». Современные девушки исправно отчитываются в соцсетях, в какую поездку они собираются, где находятся, о чем мечтают. Заманить такую наивную студентку в сопредельную страну совсем несложно. Новый знакомый мог пять дней развлекать гостью, изображая влюбленность, а потом отправить назад к папе-маме, вручив на прощание подарки «с начинкой». Если девушке уготована судьба «слепого мула», сценарий может быть разным. Либо ухажер просит ее передать что-нибудь его знакомым, которые встретят ее в аэропорту, либо ее чемодан «с подарками» теряется по прибытии или его крадут неизвестные по дороге из аэропорта. Либо таможенники проявляют бдительность, и россиянка отправляется в местную тюрьму, где ее участь решится по местным законам. Если девушку прочили в «ослицы», то она просто потом долго бы удивлялась, почему именно ее одну со всего рейса досматривали и обыскивали, вплоть до рентгена и клизмы.

Что именно должно было насторожить россиянку в этом предложении? Если верить нашему собеседнику, то все. И происхождение ее виртуального знакомого, и внезапность предложения, и маршрут, и необходимость совершать перелет в одиночестве с его подарками.

— Все, кто когда-либо бывал в странах Юго-Восточной Азии (Таиланд, Филиппины, Вьетнам, Индия, Китай и пр.), хоть раз слышали, что закон в этих странах к наркокурьерам очень строг, вплоть до смертной казни, но, несмотря на это, наркотики исправно туда попадают благодаря хитростям, которые не устает изобретать нигерийская мафия. Молодые, симпатичные и контактные нигерийские парни — «шестерки» в этом прибыльном бизнесе, контролируют его люди куда более серьезные. А молодые нигерийцы занимаются грязной работой — вербуют «мулов» и «ослов» и под видом дорогостоящего наркотика втюхивают еще более опасные для жизни и психики подделки. Именно поэтому многим кажется странным, что ныне сидящая во вьетнамской тюрьме Мария Дапирка, год проработав гидом в Таиланде и постоянно путешествуя по сопредельным юго-восточным странам, не насторожилась, когда ее пригласил в Латинскую Америку нигериец без определенных занятий, подарил чемодан и сумочку, а сам в последний момент от поездки отказался. Обычно те, кто проводит в Юго-Восточной Азии продолжительное время, знают и жаргон наркоторговцев. Например, «ван-ван» (первое one — кодовое название кокаина, второе one — грамм).

Прочие наркотики — героин, «кислота», таблетки и другие — тоже обозначаются цифрами. Покупатель звонит дилеру и называет две цифры: первая — код самого вещества, вторая — требуемый вес в граммах. С новым темнокожим другом лучше не связываться, если он общается по телефону, как фрекен Бок, звонящая на телевидение: два-два-три да три-два-два да два-два-три. Недаром у путан есть грубая, но правдивая присказка: спишь с черным — готовься умереть.

На халяву и клизма наркотик…

Кто рискует: «эскортщицы», привыкшие в качестве компенсации за свою ласку получать оплаченные билеты по маршруту заказчика и презенты, внутри которых может оказаться любая начинка, будь то колечко, кулончик, туфельки, платьице, сумочка. Дамы, ищущие в Сети обеспеченных иностранцев и готовые провести с ними отпуск в «третьей стране». Наживку по схеме для любителей халявы заглатывает не только прекрасный пол: мужчины нынче тоже бывают падки на бесплатный сыр, а среди вербовщиц «мулов» и «ослов» все больше симпатичных дам.

Жене 23, год назад он перебрался в столицу из далекой периферии и устроился в мужской стриптиз, благо атлетичный, сексапильный и от природы прекрасно двигается. Сам он уверяет, что ему нравятся женщины старше его, но злые языки утверждают, что Женя время от времени заводит спонсорш, не на чаевые же от посетительниц он снимает в столице квартиру, покупает дорогие шмотки и всего за год на приличную тачку накопил. С дамой, назвавшей себя Кларой, Женя познакомился в Сети. Стройная, эффектная и моложавая, судя по фото, соотечественница поведала, что уже несколько лет проживает в Колумбии, «в маленьком городке деревенского типа», где работает в некоей международной гуманитарной организации. Зарплата у нее хорошая, от такой не отказываются, но место такое скучное, соотечественников мало, а кто есть, те семейные. Слово за слово, и Клара предложила Жене встретиться для личного знакомства. В Россию она не стремилась, да и зима там, поэтому пригласила к себе.

Молодой стриптизер, конечно, мечтал побывать в такой экзотической стране, тем более до этого вообще не бывал за рубежом. Смущала его только материальная часть вопроса, что он и озвучил новой знакомой. Клара отреагировала беспечно: мол, сейчас сезонные скидки на рейсы через Барселону, стыковка, правда, утомительная, зато дешево. Для нее эти дальние перелеты — такое будничное дело, что она сама закажет для Жени билет через свою организацию.

Женя с Кларой встретились в Боготе, где она сняла уютный номер в бутик-отеле. Новая знакомая оказалась не только очень зажигательной в постели, но и щедрой — угощала Женю в ресторанах, возила по городу, а к моменту отъезда накупила сувениров. Они так понравились друг другу, что договорились в скором времени встретиться еще раз: сначала посетить Доминикану, а оттуда махнуть в Таиланд.

Женя признается, что эта поездка была бы лучшей в его жизни, если бы не суровая встреча на Родине. Его, единственного со всего рейса, задержали и, по его словам, «мурыжили целый день и довели до больницы»:

— Началось все еще на паспортном контроле, где человек, представившийся сотрудником ФТС, пригласил меня в отдельный кабинет. Спросили, почему у меня новый загранпаспорт. Но я действительно впервые был за границей, но разве это преступление?! Они обыскали мой багаж, меня самого, заставили сдать анализы на все виды наркотиков и ничего не обнаружили. Но это их не удовлетворило: меня отправили на рентген и заставили пройти его дважды, что вредно для здоровья. А потом еще поставили двухлитровую клизму. Когда мне наконец сообщили, что я свободен, я вышел на улицу и от пережитого стресса упал в обморок. Прохожие вызвали «скорую», и я оказался в больнице, где провел неделю.

По оценке нашего собеседника, стриптизер мог оказаться либо отвлекающим «пустым ослом», на которого дали наводку сами наркоторговцы, либо будущим «мулом», которого наркополицейские вычислили по своим каналам. Для тех, кого прочат в «мулы», для первого раза часто устраивается «холостая поездка» — чтобы ни сам мул, ни власти ничего не заподозрили. Возможно, «начинка» для стриптизера планировалась во время запланированного парой масштабного путешествия из Доминиканы в Таиланд. И в том, и в другом случае логично, что после Жениных злоключений в аэропорту Клара бесследно исчезла, и ее страничка в Интернете тоже. Можно сказать, что Жене просто повезло.

Что должно было насторожить россиянина?

Поверхностное знакомство и весьма размытые сведения о чаровнице из Интернета (Женя так и не увидел ни «города деревенского типа» в Колумбии, где она якобы живет, ни места ее работы). Даже названия организации, в которой она работает, он не запомнил — а вернее, даже не поинтересовался. Парня не удивила внезапная щедрость женщины, которая, по его же словам, «прекрасно выглядит, мужики оборачиваются». Не насторожила Женю и странная география будущего совместного путешествия — из Доминиканы в Таиланд. Стриптизер вполне удовлетворился объяснением, что это мечта новой знакомой. А люди недалекие, доверчивые и алчные до халявных поездок и есть самая заманчивая аудитория для нарковербовщиков.

Безотказность — дорога в ад Стремление угодить другому вопреки здравому смыслу психологи считают следствием заниженной самооценки и хорошего воспитания одновременно. Не уверенный в себе человек считает, что хорошее отношение окружающих он должен заслужить, поэтому стремится быть хорошим для всех, а в силу привитых манер боится обидеть ближнего отказом.

Эта история — страшный сон ныне молодого врача Лены, о котором она хочет забыть. В то время она доучивалась в медвузе. На их курсе была первая красавица, внимание которой льстило и юношам, и девушкам. Лена никогда не была с ней близка, но не упустила случая произвести впечатление, похваставшись на студенческой вечеринке, что ее жениха, выпускника МГИМО , командировали работать в российское посольство в Бразилии. Когда Лена засобиралась за океан, первая красавица попросила ее привезти пару пачек настоящего бразильского кофе.

— Я ответила, что без проблем, куплю самого лучшего, ведь мой жених уже знает, какой местный кофе самый хороший, — вспоминает Лена. — Но сокурсница твердо сказала, что покупать ничего не надо. В Бразилии у нее живут знакомые, которые чуть ли не сами выращивают какой-то редчайший сорт кофе, и они подвезут мне его перед моим отъездом назад.

Лена признается, что не нашлась, что возразить. Их первой красавице никто никогда не отказывал, да и дело вроде несложное: люди сами привезут, только брось в чемодан. В Бразилии от знакомых сокурсницы Лена получила две запечатанные пачки, в которых продают развесной кофе. Домой Лена вернулась без приключений и благополучно передала посылку однокурснице, та любезно поблагодарила и вновь отдалилась от Лены. После диплома пути сокурсников разошлись. А пару лет спустя от общих знакомых Лена узнала, что ту самую их «первую красавицу» посадили за распространение наркотиков. Она продавала кокаин, который ей присылали из Бразилии, смешав с элитным кофе.

— Когда я это услышала, меня прошиб холодный пот! — до сих пор вздрагивает Лена. — Мне хочется верить, что я везла ей просто кофе, без добавок. Но будь это кофе с начинкой и попадись я с ним на границе, я могла бы сломать всю дипломатическую карьеру своему жениху, ведь в Бразилию я летала по его приглашению.

Что должно было насторожить? Отправляющегося в экзотические края туриста друзья и коллеги частенько просят привести «чего-нибудь аутентичного» — сигары, алкоголь, табак, чай, кофе, специи, тростниковый сахар. Такая просьба должна насторожить, если ждущий сувенира человек явно настаивает на том, что не вы сами это для него купите, а передаст на месте кто-то из его знакомых. Сыпучие и жидкие продукты питания — самая распространенная тара для провоза запрещенной «начинки». Есть ситуации, в которых вежливость и страх обидеть другого отказом могут оказаться смертельными.

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