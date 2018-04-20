Что в имени тебе моем? Ваше имя глазами мужчин

Девушки с каким именем наиболее импульсивны, самые общительные или требовательные к себе и другим? Ответы на эти и другие вопросы BeautyHack узнал у астролога Олега Персидского.

Анастасия

Имя переводится с греческого как «воскрешенная», а с астологической точки зрения обозначает впадение в бесчувственность и возобновление чувств. Девочки по имени Анастасия — это всегда желанные дети, и они вырастают доверчивыми и незлопамятными. Это несгибаемые личности с сильно развитым воображением, которых невозможно заставить что-то либо сделать — можно только убедить. С возрастом такие качества этого имени как усердие, трудолюбие и упорство (если правильно воспитать) — станут более ярко выраженными.

Именины: 4 января, 23 марта, 28 апреля, 11 ноября, 12 ноября.

Подходит людям, рожденным: 2, 11, 20, 29 числа.

Также благоприятно, если вы родились: 1, 10, 19, 28 числа.

Екатерина

У этого имени тоже греческое происхождение, оно переводится как «всегда чистая» с астрологическим значением «святость и непорочность», а также «уверенность в собственной правоте». Екатерины — интеллектуалки, но могут быть импульсивными и самолюбивыми. При этом обладательницы этого имени самокритичны. Они тщательно выбирают круг общения и дружат только с «лучшими», легко заводят новые знакомства, щедры и талантливы.

Именины: 7 декабря.

Подходит людям, рожденным: 8, 17. 26 числа.

Также благоприятно, если вы родились: 7, 16, 25 числа.

Мария

Это еврейское имя переводится как «горькая» или «госпожа», а его астрологическая трактовка Девушки по имени Мария обладают ласковым и уравновешенным характером. Они трудолюбивы, всегда придут на помощь — а еще любят нянчится с детьми. Маша трудолюбива, всегда придет на помощь, но ее окружение часто замечает, что она — ярко выраженный скептик. Ограничения обладательницу этого имени тяготят. Будучи очень общительной, Мария легко может побыть и в одиночестве.

Именины: 8 февраля, 19 ферваля, 25 февраля, 14 апреля, 20 июня, 22 июня, 25 июля, 4 августа, 14 октября.

Подходит рожденным: 4, 13, 22, 31 числа.

Также благоприятно, если вы родились: 3, 12, 21, 30.

У этого имени тоже еврейское происхождение, оно переводится как «милость божья» и «благодать». С астрологической точки зрения Аннам присуще превосходство за счет страданий и преодолений. Девушки по имени Анна правдолюбивы и редко идут на уступки. У них страстный, но сдержанный характер, а с возрастом они становятся очень мудрыми женщинами. Анна аккуратна, внимательна и знает о чувстве жалости не понаслышке. Чаще всего девушки с таким именем — интроверты. Они очень добры и требовательны не только к себе, но и к другим.

Именины: 16 февраля, 23 февраля, 8 апреля, 25 июня, 17 июля, 7 августа, 10 сентября, 22 сентября, 17 октября, 4 ноября, 11 ноября, 3 декабря, 22 декабря.

Подходит рожденным: 5, 14, 23 числа.

Также благоприятно, если вы родились: 4, 13, 22, 31 числа.

Дарья

Это персидское имя произошло от мужского — Дарий, и переводится как «победитель» или «богач». Астрологическое значение — преуспевание в жизни. Дарьи — артистки в душе, у них неспокойный характер, они очень эмоциональны. При этом девушки с таким именем легки в общении и умны, но интуиции им часто не достает. Даши — фантазерки, обладают хорошим вкусом, а окружающие их люди видят в них обаятельную и яркую личность.

Именины: 1 апреля.

Подходит рожденным: 6, 15, 24 числа.

Также благоприятно, если вы родились: 5, 14, 23 числа.

Александра

Александра — это греческая женская форма мужского имени Александр, и переводится так же: «защитница людей». Основными качествами считаются желание познать истину и повышенное чувство вины. Девушки с именем Александра противоречивы — они часто совершают дела необдуманно, и им нужно все или ничего. Характер у них больше мужской, чем женский, но это не мешает им быть обаятельными фантазерками. Саши правдолюбивы и искренни — и от других ожидают тех же черт. Чаще интроверты и очень неконфликтны.

Именины: 2 апреля, 4 мая, 6 мая, 31 мая, 19 ноября.

Подходит рожденным: 1, 10, 19, 28 числа.

Также благоприятно, если вы родились: 9, 18, 27 числа.

В переводе с латинского — «из рода Юлиев», а с астрологической точки зрения для женщин с таким именем большую роль играет семья и семейные отношения. Обладательницы этого имени очень общительны — это творческие, талантливые и скрытные натуры. Хорошо развита интуиция, при этом Юли обидчивы, но всегда быстро отходят. Они не любят признавать, что не правы и очень восприимчивы к чужим страданиям. А еще много читают.

Именины: 31 мая, 29 июля.

Подходит рожденным: 7, 16, 25 числа.

Также благоприятно, если вы родились: 6, 15, 24 числа.

Ольга

Ольги обладают сильной волей, а с астрологической точки зрения им свойственна прямолинейность, сила и способность повелевать мужчинами. Это скандинавское по происхождению имя переводится как «святая», а в жизни Оли зачастую интеллектуалки и авантюристки. Они очень трудолюбивы, талантливы — и очень важно эти таланты раскрыть. Лидеры по натуре, а в учебе очень серьезны и вдумчивы. Ольга может ставить себя выше других, но на работе — это всегда очень ценный сотрудник.

Именины: 24 июля.

Подходит рожденным: 1, 10, 19, 28 числа.

Также благоприятно, если вы родились: 9, 18, 27 числа.

Наталья

Латинские имена Наталья и Наталия переводятся как «природная, родная» и обозначает воплощение в жизнь своих врожденных задатков и способностей. Они излишне самолюбивы и упрямы, часто становятся трудоголиками. Наташи прямолинейны, добры и уверены в себе. Лидерство в отношениях девушке по имени Наталья нужно как воздух — ее необходимо хвалить, это придает ей сил. И как правило, хвалить есть за что: это очень одаренные люди.

Именины: 8 сентября.

Подходит рожденным: 5, 14, 23 числа.

Также благоприятно, если вы родились: 4, 13, 22, 31 числа.

Елена

Главные качества Елены с астрологической точки зрения — эмоциональность, душевность, неустойчивость. Девушки с таким именем часто живут внутренними переживаниями, очень доверчивы и жизнерадостны. В детстве — послушны, а с возрастом становятся общительными, одухотворенными. Елены легко увлекаются, любят изящные вещи — они не критикуют мнение остальных, поэтому становятся прекрасными собеседниками.

Именины: 3 июня, 8 июня, 24 июля, 12 ноября.

Подходит рожденным: 5, 14, 23 числа.

Также благоприятно, если вы родились: 4, 13, 22, 31 числа.