Пять кило долой: корреспондент Ufa1 финишировал в марафоне похудения

В преддверии летних отпусков корреспондент Ufa1 Анжелика Бурасова решила завязать с пирогами и записалась на марафон похудения. Проект стартовал 18 марта. Каждую неделю самоотверженная марафонщица выполняла сложнейшие гимнастические упражнения и отчитывалась о сгоревших сантиметрах и килограммах.

И вот чем все закончилось.

Добавляем вес Для финальной недели организаторы марафона припасли, похоже, самые жесткие тренировки: к ставшим привычным нагрузкам добавили еще и гантели. У кого снарядов нет, разрешили использовать пластиковые баллоны с водой. Но и это еще не все заковырки: после приседаний с весом нужно было сделать ягодичный мостик с эспандером на ногах и так называемые «болгарские» выпады.

— Для этого упражнения нужен стул. Встаньте перед ним, одну ногу поставьте на сиденье и приседайте. Упражнение сложное и требует координации. Не каждый может с ним справиться, — предостерег инструктор.

Над заданиями я пыхтела ежедневно. А еще ужесточила питание: мужественно отказалась от сладкого, даже фрукты исключила, и старалась не есть хотя бы после семи. Кстати, никаких гастрономических мук я не испытывала. Вот в прошлогоднем марафоне правила были огонь: в последнюю неделю нужно было чередовать безуглеводные дни с безбелковыми, и на финише меня качало, как матроса на суше.

Питание пришлось следить еще жестче

Призовое место

«Адские бёрпи» — так называлось спецзадание на четвертую неделю. Сочетание планки и отжимания с подскоком нужно было отпрыгать за минуту, а время засечь на секундомере. И не халтурить.

Запечатлеть адскую «треню» на видео я попросила мужа.

— Ты сможешь меня снять?

— Угу, — ответил он, заваливаясь на диван.

— Идем?

— Угу, — ответил он… и захрапел!

Выручала, как обычно, пятилетняя дочь.

Мучить ребенка попытками не стала. Собралась по максимуму и как вдарила! За одну минуту получилось неплохо — аж 14 раз. И это с учетом, что за день до спецзадания я так вымоталась в зале, что мышцы дрожали даже при ходьбе.

— Анжелика — ты мой герой, — написала утром мне организатор марафона: оказывается, 14 «адских бёрпи» помогли мне занять третье место.

Сладкий приз — белковые батончики — получила дама, одолевшая 19 «бёрпи». Мне подарков не досталось, но радости от «бронзы» хватило с головой.

Личная победа

А вот результаты замеров оказались не очень: за неделю я не скинула ни одного кило. Зато талия потеряла аж семь сантиметров, грудь — четыре, а бедра убавились только на один. В общем зачете результат оказался вот такой: минус пять кило и долой 13,5 сантиметров в общих объемах.

— Победитель похудел на 10 килограммов, второе место заняла девушка, скинувшая шесть кило, но обогнавшая многих по коэффициенту. Третью строчку заняла участница, которая потеряла 11, — объявили результаты организаторы.

Над фотографиями «до» и «после» я скакала от восторга: кожа и мышцы подтянулись, визуально стали более гладкими и ровными, а стройной талии может позавидовать любая девушка.

Муж, кстати, тоже позавидовал: раскошелился на тренажер, чтобы не отставать от меня по рельефу. А еще за время марафона я подсадила на здоровое питание всю семью. И это — самая главная победа.