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Члены Молодежной палаты района Якиманка сдали кровь в рамках Дня донора
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Члены Молодежной палаты района Якиманка сдали кровь в рамках Дня донора 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Участниками акции они стали в Городской клинической больнице №1 имени Николая Пирогова.
— Это у нас не было обязательным пунктом, каждый пришел по собственной воле. Я удивилась и одновременно обрадовалась, когда увидела знакомые лица в очереди на сдачу крови. Хочу отметить, что людей пришло много, несмотря на будний день и ранний час. Я провела в очереди около 20 минут, — рассказала член Молодежной палаты Дарья Святенко.
Она добавила, что перед процедурой пришедшим предложили выпить чай, а после — гранатовый сок и съесть сладкую булочку. Медицинский персонал сделал все возможное, чтобы сдача крови была безопасна с физической точки зрения и комфортна — с психологической.
Дарья Святенко напомнила, чтобы стать донором, нужно соблюсти ряд правил: за два дня перестать есть жирную пищу и пить алкоголь, за час отказаться от курения. Кровь могут сдать лица старше 18 лет и весом от 50 килограммов.
Городская клиническая больница №1 имени Николая Пирогова находится по адресу: Ленинский проспект, дом 8.
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