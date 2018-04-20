Члены Молодежной палаты района Якиманка сдали кровь в рамках Дня донора

Участниками акции они стали в Городской клинической больнице №1 имени Николая Пирогова

— Это у нас не было обязательным пунктом, каждый пришел по собственной воле. Я удивилась и одновременно обрадовалась, когда увидела знакомые лица в очереди на сдачу крови. Хочу отметить, что людей пришло много, несмотря на будний день и ранний час. Я провела в очереди около 20 минут, — рассказала член Молодежной палаты Дарья Святенко.

Она добавила, что перед процедурой пришедшим предложили выпить чай, а после — гранатовый сок и съесть сладкую булочку. Медицинский персонал сделал все возможное, чтобы сдача крови была безопасна с физической точки зрения и комфортна — с психологической.

Дарья Святенко напомнила, чтобы стать донором, нужно соблюсти ряд правил: за два дня перестать есть жирную пищу и пить алкоголь, за час отказаться от курения. Кровь могут сдать лица старше 18 лет и весом от 50 килограммов.

Городская клиническая больница №1 имени Николая Пирогова находится по адресу: Ленинский проспект, дом 8.