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Диану Шурыгину приняли в штат Первого канала и сразу уволили
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Диану Шурыгину приняли в штат Первого канала и сразу уволили 

Teleprogramma.pro 29 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно Диане Шурыгиной сказочно повезло. Ей предложили занять должность младшего редактора ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Известно, не так давно звездная жизнь жертвы изнасилования началась благодаря этой программе и теперь ей дали шанс сделать телевизионную карьеру. Пока на новом рабочем месте в обязанности Шурыгиной входило бронирование билетов и гостиниц для героев передачи, а также она должна была отыскивать интересные темы для шоу. Но девушке работа показалась слишком сложной, и она подала заявление об увольнении.
Напомним, у Дианы Шурыгиной, по ее собственному заявлению, серьезные амбиции. Вслед за Ольгой Бузовой она намеревается покорить российский шоу-бизнес. Но пока у Шурыгиной в этом смысле все складывается не слишком удачно. После секс-скандала широко освещенного в многочисленных телевизионных ток-шоу, насильника Дианы посадили в тюрьму. Но общественность до сих пор считает, что Шурыгина сама была инициатором сексуального акта и пыталась просто получить с парня деньги, — пишет eg.ru.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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