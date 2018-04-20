Ещё
Знаменитая «Берёзка»: все, что осталось за кадром сериала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитая «Берёзка»: все, что осталось за кадром сериала 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Очередной выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" посвящен юбилею прославленного коллектива «Берёзка» и одноименному сериалу, который с успехом прошел на телеканале «Россия 1».
Вокруг коллектива множество захватывающих историй: поклонником «Берёзки» был президент США Джон Кеннеди, в солисток ансамбля был влюблен китайский лидер Мао Цзэдун, они выступали по личному приглашению Индиры Ганди и были вхожи в дома самых влиятельных людей планеты. Гости Андрея Малахова рассказали о неизвестных страницах жизни коллектива.
"Обожаю нашу «Берёзку». Чем больше проходит времени, тем больше и больше в нее влюбляешься. Это удивительное создание Надежды Сергеевны", — призналась Мира Кольцова, бессменный руководитель ансамбля.
"Берёзка" была визитной карточкой Советского Союза, она остается визитной карточкой России. Это коллектив (так же, как и моисеевцы), это люди, которых мы, зрители, жители нашей страны, видели меньше, чем весь мир. Они были главными добытчиками валюты для Советского Союза. Это такие патриоты, каких трудно найти", — сказала Анна Шатилова, диктор Центрального телевидения.
В студию «Прямого эфира» пришла дочь олимпийской чемпионки Татьяна Латынина, которая когда-то танцевала в «Берёзке», а так же бывшая солистка ансамбля Ирма Серебренникова и директор ансамбля Сергей Азовский вместе со своей супругой, танцовщицей коллектива Ксенией Журавлевой.
Правда ли, что только на третий год жизни в «Берёзке» его участникам рассказывают, как повторить знаменитую походку, и какую цену пришлось заплатить ради успешной карьеры в ансамбле бывшей жене знаменитого Владимира Ухина — подробности в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Вести.Ru: последние новости
Детеныша редкого древесного кенгуру запечатлели в зоопарке Австралии За отказ дотронуться до мужчин мусульманке не дали гражданство Франции В студии "Прямого эфира" мать встретилась с дочерью, которая 25 лет была в рабстве
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какой секс женщины готовы платить31
Звезды, успех которых всех почему-то бесит18
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь5
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение