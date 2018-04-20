Знаменитая «Берёзка»: все, что осталось за кадром сериала 

Очередной выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" посвящен юбилею прославленного коллектива «Берёзка» и одноименному сериалу, который с успехом прошел на телеканале «Россия 1».
Вокруг коллектива множество захватывающих историй: поклонником «Берёзки» был президент США Джон Кеннеди, в солисток ансамбля был влюблен китайский лидер Мао Цзэдун, они выступали по личному приглашению Индиры Ганди и были вхожи в дома самых влиятельных людей планеты. Гости Андрея Малахова рассказали о неизвестных страницах жизни коллектива.
"Обожаю нашу «Берёзку». Чем больше проходит времени, тем больше и больше в нее влюбляешься. Это удивительное создание Надежды Сергеевны", — призналась Мира Кольцова, бессменный руководитель ансамбля.
"Берёзка" была визитной карточкой Советского Союза, она остается визитной карточкой России. Это коллектив (так же, как и моисеевцы), это люди, которых мы, зрители, жители нашей страны, видели меньше, чем весь мир. Они были главными добытчиками валюты для Советского Союза. Это такие патриоты, каких трудно найти", — сказала Анна Шатилова, диктор Центрального телевидения.
В студию «Прямого эфира» пришла дочь олимпийской чемпионки Татьяна Латынина, которая когда-то танцевала в «Берёзке», а так же бывшая солистка ансамбля Ирма Серебренникова и директор ансамбля Сергей Азовский вместе со своей супругой, танцовщицей коллектива Ксенией Журавлевой.
Правда ли, что только на третий год жизни в «Берёзке» его участникам рассказывают, как повторить знаменитую походку, и какую цену пришлось заплатить ради успешной карьеры в ансамбле бывшей жене знаменитого Владимира Ухина — подробности в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».