Один день из жизни донора в Москве

20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Ровно 186 лет назад врач из Санкт-Петербурга Андрей Вольф первым в России перелил кровь роженице с акушерским кровотечением. Смелый эксперимент врача спас жизнь женщине.

Каждый год в России примерно 1,5 млн человек нуждаются в чужой крови. Это пострадавшие от травм, онкологические больные, люди с заболеваниями крови (гемофилией, анемией).

По данным ВЦИОМ, 47% совершеннолетних россиян хотя бы раз сдавали кровь, из них — около 20% делали это более 3-х раз. Почетный донор России Александр Миронов — в их числе.

News.ru/Сергей Булкин

Молодому человеку всего 27 лет, за последние 5 лет он сдал кровь более 40 раз. Невозможно? Еще как возможно! Ведь Александр раздает нуждающимся не саму кровь, а тромбоциты. Это форменные элементы, содержащиеся в плазме. Сдавать их можно один раз в две недели.

Мы провели с почетным донором крови целый день. Сопровождали его в пункте переливания, на прогулке с любимой девушкой и за обедом.

ФМБА России на Щукинской. «Привет!» — машет он медсестре на входе. Девушка в белом халате приветливо улыбается: «Саша, привет!». Здесь донора знают все. Парень приходит, как к себе домой.

Но правила сбора крови одинаковы для всех. Александр занимает очередь в в регистратуре. Сегодня аншлаг — кажется половина Москвы решила сдать горячую и алую. Саша заполняет анкету донора, в регистратуре получает бланк с персональным номером.

News.ru/Сергей Булкин

Следующий этап — анализ крови из пальца. Быстрый тест, который определяет базовые показатели (гемоглобин, уровень тромбоцитов, лейкоцитов) и группу крови. У Саши третья положительная группа крови и все показатели — хоть в космос отправляй. Молодой человек оправляется на беседу с терапевтом.

«Жирное, жаренное, молочное не ел?», — строго спрашивает врач-трансфузиолог Лариса Шелепова. «Нет», — отвечает Александр. Врач смягчившись: «Ну я знаю, что ты у нас молодец, всё соблюдаешь». Все бы такими ответственными были.

Доктор пояснила, диета донора крови составлена не «для галочки». Состав плазмы зависит от содержимого наших тарелок. Если донор накануне выпил много газировки или наелся дешёвых сосисок, его плазма изменит цвет. А если отведал жареной пищи — в ней будут содержаться примеси нерастворимых жиров. И это не шутки! Темно-желтую плазму неизвестного нарушителя диеты медики продемонстрировали нам. В норме она должны быть на 5 тонов светлее и прозрачной.

— В последнее время людей с такой плазмой все больше! Часто она не пригодна для переливания. С чем связано? Думаю, с неправильным питанием. Мало едят фруктов и овощей, много — полуфабрикатов рассказала врач-трансфузиолог Оксана Давидюк.

News.ru/Сергей Булкин

Пока врачи рассуждают о падении качества крови, Александр с положительными заключением терапевта идет в буфет. Здесь каждому донору выдают чай с сахаром и печенье. Уровень глюкозы в крови взлетел, донор доволен, он поднимается по ступенькам в кабинет. Худенькая сестра рада ему: «Привет, садись!».

Александр удобно ложится на кушетку. Отворачивается, когда медработник втыкает толстую иглу в его вену. «Что чувствую? Да ничего! Будто в кафе сижу», — смеется молодой человек.

Сегодня Александр, сдает не тромбоциты, а плазму — врачи попросили. Аппарат плазмафереза качает из его вены красную жидкость, как водонапорная станция. Внезапно аппарат замолкает и через минуту начинается обратный процесс. Кровь донора, освобожденная от плазмы возвращается в его организм.

News.ru/Сергей Булкин

У Александра сегодня взяли 600 мл плазмы, процедура заняла 40 минут. Цвет плазмы эталонный, хоть бери и вешай на входе, как образец. Почетный донор спускается на первый этаж и получает неденежную компенсацию за обед.

Два дня Александр питался куриной грудкой, гречкой и овощами. Кровь сдана и можно поесть нормально. На входе его ждет любимая девушка Катя, она тоже сдавала кровь. Молодые люди решили погулять и пойти на свидание в суши-бар. Нам пришлось им помешать.

News.ru/Сергей Булкин

Александр и Екатерина познакомились в августе прошлого года. Судьбоносная встреча случилась… в этом же пункте переливания крови. Девушка пришла ее сдавать в первый раз. Когда процедура закончилась, Екатерина спустилась на первый этаж и рухнула в обморок. Александр подхватил ее на руки, посадил на кресло, отпоил водой, решили вместе сходить поесть. «Гуляли весь вечер, всю ночь, ничуть не устали друг от друга», — рассказывает почетный донор.

Свидание в ресторане восточной кухни проходит отлично. Александр и Екатерина не виделись несколько дней. Кормят друг друга с ложечки и обминаются. Сегодня можно есть все — их кровь ушла на благое дело.

Влюбленные спускаются в метро. Они живут очень далеко друг от друга. Александр — вы Южном Бутово, Екатерина — в подмосковном городе Балашиха — 2 часа пути. Но молодой человек провожает возлюбленную до дома. Ему не привыкать к трудностям.

News.ru/Сергей Булкин