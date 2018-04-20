Любовь после 40: «Доверяю всё женщине»

Карен и Инга Хакисян работают в детской больнице скорой помощи на Красном проспекте в Новосибирске. Он трудится врачом — детским онкологом, а она — педиатром, до рождения сына Геворга заведовала педиатрическим отделением. Инга и Карен встретились три года назад, когда он устроился на работу в больницу, переехав из родного Омска.

«Я увидел её практически в первую секунду моего появления в больнице! Устраивался на работу, к заведующей своей пришёл, заявление подписываю, заходит Инга — очень красивая, как и сейчас. Вся сияющая, в таком облегающем приталенном медицинском костюме, я сразу её запомнил!

А потом получилось, что мы пошли с коллегами смотреть пациента в отделении, и, пока поднимались на 4-й этаж, я говорю: «Слушай, Серёга, там такая красавица!». Он: «Не знаю, о ком ты, у нас все такие». А оказалось, пациент Инги Валерьевны! Я говорю: «Серёга, это она!». Конечно, я стал разведывать, замужем, не замужем, что и как», — вспоминает Карен.

Меньше чем через две недели после этого коллектив больницы праздновал 23 Февраля — там они и встретились снова. По словам Карена, уже тогда он понял, что у него есть шанс познакомиться с Ингой поближе.

«На меня он тоже сразу же произвёл впечатление, до сих пор коллеги вспоминают, какой была счастливой, такого доктора увидела. В день, когда Карен мне позвонил, я здесь уже была (в недавно купленной квартире на «Чистой Слободе». — М. М.), мне тут собирали спальный гарнитур. Ещё выбирала мебель, думала, зачем мне такая большая двуспальная кровать? Охота было», — улыбается сибирячка.

У Инги выдался долгожданный отпуск, в который она собиралась с 20-летней дочерью. Карен предложил отвезти будущую жену с дочкой в Яровое — побыл с ними два дня на выходных, а потом уехал работать в Новосибирск. Инга признаётся, что если бы после поездки Карен не встретил её на вокзале, то ничего бы не получилось. На вокзал он, конечно, приехал.

Пара съехалась через несколько месяцев — в декабре 2015 года, как доделали ремонт. С тех пор почти вся больница стала намекать Карену, что пора уже и жениться, да и сама Инга ждала предложения руки и сердца. Для него это тоже был не первый брак — он уже воспитал 25-летнюю и 18-летнюю дочерей (тогда им было 22 и 15).

«Для меня важно, чтобы был официальный брак. А мужчин не всегда легко бывает сподвигнуть на этот шаг», — полушутя рассказывает Инга.

Она начала шутить про то, что неплохо было бы оплатить госпошлину на заключение брака, и через пару месяцев Карен согласился, да и беременность ускорила процесс.

«Как такового предложения не было, чтобы по старинке, со сватами. Мы подали заявление и пошли вместе выбирать кольца. Что меня особенно огорчило — у меня же гены армянские, бриллиант должен быть огромный, два пальца закрывать! Инга выбрала кольцо — красивое, и бриллиант хорошо смотрится, но мне хотелось больше!» — картинно возмущается Карен.

Свадьба 2 ноября 2016 года была скромной — фотосессия и посиделки в ресторане с семьёй. Конечно, отметили и с коллегами, которые так переживали за роман. Инга взяла фамилию мужа — для него это было очень значимым.

Ремонт их, кстати, совсем не рассорил, как и совместный быт. «Мужчина с возрастом — он же мудреет, особенно когда не один брак. Поэтому Инга всё выбирала — какой кафель, какой гарнитур. Моё дело было обеспечить финансово. Главное — любимой нравится, ну и прекрасно. Я доверяю всё женщине. (М. М. : Вы всегда были таким мягким?) Я не очень мягкий, просто есть вопросы, которые можно отдать на решение женщине и согласиться», — объясняет доктор Хакисян.

По словам Инги, ей было трудно уходить в декрет, то есть фактически бросать работу врачом и заведующей отделением.

«Я привыкла, что встала рано утром, пошла на работу. А тут мне не надо было никуда идти — и я не знала, куда себя приткнуть. Месяца два было состояние, близкое к депрессии», — говорит она.

Сейчас семья видится дома, когда Карен приходит с работы, но иногда и он её отпускает на обучение и конференции. Им всегда есть о чём поговорить и даже жёстко поспорить насчёт работы, хотя все дискуссии заканчиваются мирно.

Карен признаётся, что много лет мечтал о сыне — хотя уже и не надеялся, что у него родится мальчик.

«А Инга на 100% была уверена, что будет мальчик и что мы назовём его именем моего отца. После этого что ещё мужчине надо? Дорогая, всё, что ты хочешь! Молодец, любимая!» — радуется сибиряк.

Несмотря на большой стаж работы детскими врачами, за годовалого сына Геворга они порой сильно волнуются.

«У нас, врачей, в какой-то момент очень важно научиться отстраняться от пациента, чтобы не было эмоционального выгорания, хотя мы, конечно, всё равно переживаем. А за своего ребенка вдвойне. У нас была ситуация, что надо было скорую помощь вызывать, — Карен переживает, у меня руки трясутся. Волнение было сильное! Всё обошлось тогда.

То, что у нас дети всё время болеют, — нормально. Я сама говорю родителям: «Вы поймите, мы живём в Сибири, у нас невозможно не болеть простудой. К этому нужно спокойно относиться, это с опытом приходит — ты соблюдаешь разумную осторожность в воспитании сына», — рассказывает Инга.

Пара советуется друг с другом во всём — и по мелочам, и по покупке новой квартиры или совместному отдыху. Карен говорит, что учёл ошибки и в прошлом браке — и вообще с удивлением для себя отметил, что с возрастом у него стало больше энергии, её хватает и на работу, и на семью.

«Думаю, что надо понимать женщину и помогать во всём. Ко всему начинаешь относиться спокойнее», — философски резюмирует Карен. А Инга добавляет: «Первое и самое главное, мне кажется, это искренняя любовь. Когда она есть — всё остальное приложится».

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