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Более 40 торговых мест организовали в Раменском для ярмарки «Ценопад»
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Более 40 торговых мест организовали в Раменском для ярмарки «Ценопад» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Социальная ярмарка «Ценопад» пройдет в подмосковном Раменском до 22 апреля, на ней жители смогут приобрести помимо продуктов еще и саженцы, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«На ярмарке, которая пройдет с 20 по 22 апреля организовано 45 торговых мест. Производители и фермеры Московской области и соседних регионов представят большой выбор продуктов по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
По его словам, на этот раз помимо привычных товаров, таких как — молочная, мясная продукция, овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты и прочие, покупатели смогут также приобрести саженцы, посадочный материал, резиновую обувь для дачи, товары ботового назначения, пряники ручной работы и многое другое.
Кроме того, со скидкой до 70% можно будет приобрести «ценопадные продукты» порядка 30 наименований.
«Помимо торговли, на ярмарке в Раменском для гостей организованы точки общественного питания, где будут представлены шашлыки, плов, салаты, печеный картофель и чай из настоящего самовара», — добавил Посаженников.
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