Дария Воскобоева дала ценный совет

Финалистка «Битвы экстрасенсов» на ТНТ в данный момент принимает участие в съемках нового проекта. Девушка проводит расследование различных трагических и загадочных происшествий в выпусках шоу «Дневник Экстрасенса».

Дария призналась подписчикам, что апрель является ее любимым месяцем. Причина такой симпатии кроется в обновлении и пробуждении. Воскобоева решила помочь своим читателям ценным советом. В это время очень важно проводить много времени на свежем воздухе и уделять внимание физической нагрузке, наполняющей тело необходимой жизненной энергией.

Еще одной интересной подсказкой для позитивных изменений является приобретение для дома статуэтки китайского единорога. Это мистическое животное символизирует радость, долголетие, мудрость. Весной китайский единорог подарит дополнительные силы, защитит от негативного влияния и привлечет финансовое благополучие. Это загадочное существо поможет родителям наладить отношения с детьми.