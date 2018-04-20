Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание

Вышедшая в свет 53-летняя певица Алена Апина удивила своим внешним видом многочисленных поклонников. Многие не смогли признать в ней исполнительницу хитов про «Леху», «Бухгалтера» и «Электричку». Самые впечатлительные даже признались, что напуганы заметными возрастными изменениями на лице исполнительницы.

"Начнем с того, что каждый из нас вовсе не обязан выглядеть на миллион долларов каждый день. Бывает как плохое, так и хорошее настроение. Сегодня мы можем блистать как звезды, а завтра быть немного не в форме", — рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова . Впрчем, есть и другие причины, по которым могла пострадать внешность певицы. «Тут же нужно учитывать и возраст. Уже не 20 лет все же. Трагедии жизни Апиной оставили на ней некий отпечаток», — отметила экстрасенс.

Однако было бы ошибкой думать, что Алена Апина утратила былой пыл и задор. Наоборот, она готовится к новым свершениям. «Карты мне показывают, что в данный момент у нее нереальный подъем по жизни, энергия бьет ключом, и она переходит на новый виток во всех начинаниях», — поведала таролог.

Большое значение в новом творческом подъеме Алены Апиной сыграет ее окружение. «Вокруг нее появятся новые интересные люди, интересные обстоятельства откроют ей дорогу в какие-то новые сферы ее деятельности. Новые идеи поддержат новые люди», — уверена ясновидящая.

"Она не исчезнет, и считать ее закатившейся звездой абсолютно не стоит. В ближайшее время мы о ней услышим, и увидим много нового, с ней связанного. В поле ее зрения попали люди, которые помогут ей с новыми начинаниями, и смогут реализовать ее планы", — подчеркнула она.

Новая волна творчества Алены Апиной ни в коем случае не будет попыткой возродить старые песни. «Она не человек, который сдается и будет как-то что-то изображать на старых дрожжах. Сил у нее предостаточно. Сейчас ее ждет именно тот благоприятный период, когда не смотря ни на кого и ни на что она смело будет реализовывать то, что давно вынашивала», — уверена Марианна Абравитова.

"Сейчас она практически кинется как в омут с головой. Скорее всего она выпустит новые сольные диски, много где в средствах массовой информации мы будем видеть ее и узнавать о ней что-то новое. Я бы сказала, что она даже будет делать рискованные эксперименты. У нее открылось второе дыхание, она хочет насладиться этим воздухом, вдохнуть полной грудью и осуществить все что не могла сделать за долгие годы. Кстати, такого экстрима будет и новшества предостаточно и в ее личной жизни", — заключила ясновидящая.