Ольга Орлова ответила всем недовольным ее нежностями с собаками

Большая любительница собак Ольга Орлова недавно вызвала недовольство поклонников, опубликовав видео «нежностей» с одним из своих питомцев. В сети посчитали, что такое отношение к собакам — это перебор, и Орлова решила ответить многочисленным критикам.

В связи со спецификой своей профессии Ольга Орлова часто находится в разъездах, не имея возможности брать с собой всех своих животных — троих собак, однако каждый раз, возвращаясь из поездки, будучи соскучившейся по любимым питомцам, Орлова уделяет им массу внимания, в том числе и не совсем «традиционным» образом. Когда Орлова опубликовала видеоролик, на котором целуется и обнимается со своим псом Бруно, многие поклонники женщины остались в недоумении, сочтя, что такая любовь к собакам переходит все границы. В комментариях от недовольных всплывали слова о том, что Ольге гораздо лучше было бы проводить время, целуясь с сыном или мужчинами, а многие и вовсе посчитали, что женщина была пьяна. Орлова решила ответить каждой из категорий недовольных.

Негативные комментарии Орлова решила разобрать по пунктам, отметив несколько самых запомнившихся — об отсутствии общения с любимыми людьми и даже пьянстве, «отчитавшись» перед критиками за свое поведение: «1. У меня есть сын, ему почти 17 лет, и он, к сожалению, уже не станет так стоически терпеть подобные нежности от своей мамы. 2. Мужчина. Кто бы ни был рядом со мной, мои собаки никогда не почувствуют себя обделённым моей лаской. 3. Алкоголь в моей жизни присутствует крайне редко, но даже не в этом дело… Хочу спросить, неужели вы проявляете нежность и ласку только когда выпиваете?»

На этот раз в комментариях Ольгу поддержали, посоветовав ей не обращать внимания на недоброжелателей. Большинство поклонников Орловой отмечают, что ведут себя со своими домашними любимцами точно так же, как и она, и не видят в этом ничего плохого: «Была в шоке от комментариев к вашему посту. Олечка, не обращайте внимания» «Ольга, не обращайте внимание на разные мнения неадекватных людей» «Глупые люди, не стоит их слушать» «Я тоже целую и тискаю своего песика! Это нормально!» «Скорее всего эти люди даже не представляют, что такое собака и каково это — любить собаку». Кстати, критике недавно подверглась не только манера обращения певицы с домашними питомцами, но и ее манера одеваться. Поклонники женщины уверены, что Ольга подбирает катастрофически неподходящую одежду и ракурсы, портящие ее облик, хотя за годы в шоу-бизнесе, казалось бы, должна была выучить свои сильные стороны. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!