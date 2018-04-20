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«Так нужно мужчину целовать!»: Ольга Орлова показала нежности с собаками
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«Так нужно мужчину целовать!»: Ольга Орлова показала нежности с собаками 

Eva.ru 39 минут назад
Фото: Eva.ru
Певица и телеведущая Ольга Орлова очень любит животных и в особенности собак. Однако ее телячьи нежности с ушастыми созданиями вызвали неприятные чувства у поклонников, которые убеждены, что звезде просто некого любить, и потому она лобызает своих питомцев.
В доме у телеведущей шоу «Дом-2» Ольги Орловой живет целая стая верных друзей человека. Еще немного и теледива сможет претендовать на звание собачницы, ведь для каждого из своих питомцев звезда находит время и относится к ним, как к самым родным и близким. И это не преувеличение — так, Ольга не только называет себя мамой своих собак, но и ведет страницы от лица животных в социальных сетях, а также не брезгует расцеловывать их мохнатые мордочки и мокрые носы.
Недавно Орлова показала свои нежности с питомцами, отметив, что это действительно великое счастье, когда тебя дома кто-то ждет. «Когда возвращаешься поздно, а тебя ждёт Бруно и компания», — поделилась своим домашним теплом Ольга, обнимаясь и целуясь с большим псом. Однако ее нежности по отношению к домашнему любимцу показались почитателям слишком бурными, и пользователи сети тут же подметили, что Орловой просто некому дарить свою любовь, и потому она концентрирует свое внимание на животных.
Так, подписчики честно признали, что ни к чему целовать собак, поскольку это негигиенично, да и в целом наблюдать за такими объятиями удовольствие крайне сомнительное. И если уж по-честному, то теледиве стоит найти себе возлюбленного и завести полноценную семью, чтобы дарить ласку людям, а не животным. «Кроме собачки больше некого любить» «Ну, в губы-то зачем?» «Вот так в некоторых странах дошли до браков с животными» «Они милые и хорошие, но зачем их целовать?» «Это не гигиенично, можно погладить, похвалить, но не целовать» «Лобзания с собакой — это неприятно. Так нужно мужчину целовать!» «Так бы целовала мужа, а особенно сына!» «Я тоже очень люблю собак, но чтобы целовать их в морду, ну уж нет».
Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 19 Апр 2018 в 6:39 PDT Стоит отметить, что экстравагантные и излишне открытые наряды Ольги Орловой также становятся подовом для домыслов и пересудов. А уж ее купальные костюмы и вовсе, как отмечают некоторые поклонники, не соответствуют ни ее возрасту, ни статусу. Почитатели уверены, что, будь Ольга Орлова в отношениях, ее возлюбленный не оценил бы подобные провокации и настоятельно порекомендовал ей пересмотреть свой гардероб. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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