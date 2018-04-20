Дети Кейт Хадсон трогательно поздравили маму с днем рождения 

Трудно поверить, но звезде фильма «Война невест» исполнилось уже 39 лет! Знаменитая дочь своих не менее знаменитых родителей Курта Расселла (официально он ей отчим, но Кейт зовет его отцом) и Голди Хоун празднует свой день рождения. Звезда с радостью публикует в Stories подарки, которые в этот радостный день подарили ей родные и близкие.
Первым Кейт поздравил ее 14-летний сын Райдер. Утром он вошел в спальню матери и принес ей завтрак в постель: тосты с беконом, яйца, кофе и сок. А еще на подносе стояла ваза с цветами. «С днем рожденья тебя, с днем рожденья тебя, с днем рожденья, дорогая мама» — пел мальчик слова самой известной поздравительной песни на свете. Кейт смеялась от счастья.
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Затем пришел черед ее младшего сына Бингема. Мальчик, которому в июле исполнится семь лет, вырастил для мамы настоящий мини садик. «О, мой дорогой Бин! Это самая милая вещица, которую я когда-либо видела», — растрогалась актриса.
А еще Кейт продемонстрировала смешную открытку, которую ей тоже кто-то подарил. «Всегда будь собой. Если, конечно, ты не можешь быть единорогом. Тогда будь единорогом», — гласила надпись на открытке. Кроме того, Кейт похвасталась цветами, которые ей подарили друзья. Среди них был и яркий букет от Риз Уизерспун. В конце дня актриса, в окружении родных и близких, задула свечи на праздничном торте.
Две недели назад Хадсон перестала скрывать свою беременность. Актриса опубликовала видео, на котором отчетливо виден округлившийся живот под длинным белым платьем и ясно дала понять, что ждет девочку. Отцом ребенка является ее возлюбленный, основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава.