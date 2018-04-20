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Дети Кейт Хадсон трогательно поздравили маму с днем рождения
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Дети Кейт Хадсон трогательно поздравили маму с днем рождения 

Teleprogramma.pro 16 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Трудно поверить, но звезде фильма «Война невест» исполнилось уже 39 лет! Знаменитая дочь своих не менее знаменитых родителей Курта Расселла (официально он ей отчим, но Кейт зовет его отцом) и Голди Хоун празднует свой день рождения. Звезда с радостью публикует в Stories подарки, которые в этот радостный день подарили ей родные и близкие.
Первым Кейт поздравил ее 14-летний сын Райдер. Утром он вошел в спальню матери и принес ей завтрак в постель: тосты с беконом, яйца, кофе и сок. А еще на подносе стояла ваза с цветами. «С днем рожденья тебя, с днем рожденья тебя, с днем рожденья, дорогая мама» — пел мальчик слова самой известной поздравительной песни на свете. Кейт смеялась от счастья.
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Затем пришел черед ее младшего сына Бингема. Мальчик, которому в июле исполнится семь лет, вырастил для мамы настоящий мини садик. «О, мой дорогой Бин! Это самая милая вещица, которую я когда-либо видела», — растрогалась актриса.
А еще Кейт продемонстрировала смешную открытку, которую ей тоже кто-то подарил. «Всегда будь собой. Если, конечно, ты не можешь быть единорогом. Тогда будь единорогом», — гласила надпись на открытке. Кроме того, Кейт похвасталась цветами, которые ей подарили друзья. Среди них был и яркий букет от Риз Уизерспун. В конце дня актриса, в окружении родных и близких, задула свечи на праздничном торте.
Две недели назад Хадсон перестала скрывать свою беременность. Актриса опубликовала видео, на котором отчетливо виден округлившийся живот под длинным белым платьем и ясно дала понять, что ждет девочку. Отцом ребенка является ее возлюбленный, основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава.
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