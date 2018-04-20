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Возможные причины смерти Авичи
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Возможные причины смерти Авичи 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
О смерти Авичи стало известно буквально пару минут назад. Точных причин пока нет. Но многие предполагают, что прошлые проблемы со здоровьем дали о себе знать. Напомним, в году Авичи не раз попадал на больничную койку и перенёс не одну операцию. Сначала его здоровье ухудшилось из-за алкоголя. Он находится в долгих запоях. Пил и на тусовках, и в обычной жизни-успокаивал нервы.
Представьте, что вы находитесь в постоянных переездах, можно сказать живете на чемодане, и когда вы добираетесь до нужного места, единственное что вы видите — это бесплатный алкоголь. Он повсюду. Это выглядит странно только тогда, когда вы не пьете… Я не ожидал, что мои запои будут такими продолжительными… Все это просто вошло в мою привычку. Вначале вам нравится та смелость и уверенность в себе, которую дает алкоголь, но потом вы начинает полностью зависеть от него».
Его дневной рацион состоял из алкогольного коктейля утром, бутылочки вина днем и шампанского вечером.
Он был доставлен в больницу с острыми болями в животе. Перенёс серьёзную операцию. Но с алкоголем обещал завязать. Так ли это, неизвестно.
На данный момент устанавливают лишь одну причину — депрессии, в следствие чего и злоупотребление алкоголем, которые и «сломали» злораден музыканта.
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