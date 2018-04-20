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Анна Ардова рассказала, за что любила Старыгина
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Анна Ардова рассказала, за что любила Старыгина 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Ардова воспитывалась не родным отцом, а отчимом. Когда будущей актрисе ещё не исполнилось даже года, мать развелась с отцом и вскоре вышла замуж за актера Игоря Старыгина, широко известного по роли Арамиса. Девочка не сразу приняла нового избранника родительницы, но актер приложил максимум усилий, чтобы расположить малышку — и ему это удалось.
Анна Ардова в эфире программы Урганта «Смак» рассказала, что из всех мужских персонажей в «Трех мушкетерах» была влюблена именно в Арамиса, так как его исполнял ее отчим Игорь Старыгин. Иван, как выяснилось, тоже всем другим персонаже предпочитает Арамиса. А вот взгляды на женских персонажей у Ардовой и Урганта разошлись. Гостья программы призналась, что ее мечта — сыграть Миледи, а вот ведущий страсти Анны не разделяет, считая, что Кэти гораздо более привлекательная героиня.
Гостья программы готовила фаршированные ракушки, а ведущий «Смака» раздавал ей ценные советы. Так, например, Иван поделился секретом: при приготовлении любой пасты (будь то ракушки или спагетти) не нужно сливать воду, в которой они варились, на ее основе можно и даже нужно готовить соус. Анна, как настоящая женщина, на кухне с мужчиной не спорила, во всем доверяясь Ивану.
Фото: кадр из передачи
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