Мужская «точка G»: как правильно стимулировать простату

Давно известно, что простата — важная эрогенная зона у мужчин. Этот крошечный орган, размером с лесной орех и расположенный за пенисом, имеет множество нервных окончаний. Но многие не знают, как правильно с ней взаимодействовать. А вот так!

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1. Она считается мужской точкой G Хотя существование этой самой точки подвергается сомнениям (одна из правдоподобных версий — это внутренняя часть клитора), важно понимать, что простата тоже считается «кнопкой оргазма».

2. Она не так уж глубоко расположена

Примерно на три четверти пальца вглубь ануса, то есть до нее вполне можно дотянуться.

3. Обсудите детали

Как и во всем, что касается секса, нужно согласие партнера на любые манипуляции!

4. Подготовьтесь

Можно вместе принять душ и сделать друг другу легкий интимный массаж параллельно с мытьем.

5. Будьте проще

Не нужно превращать стимуляцию простаты в событие невероятного масштаба. Тем более что даже пальцы внутрь вставлять необязательно! Можно массировать область вокруг анального отверстия или касаться ее языком, можно сделать это частью орального секса, пока руки заняты пенисом, можно уделить внимание области между членом и мошонкой (непрямая стимуляция)… Вариантов много.

6. Лубрикант важен

Касания сухими пальцами неприятны. Область ануса не имеет собственной смазки, поэтому она очень нужна для любых подобных ласк.

7. Помни о правилах фингеринга

Вымой руки, постриги ногти и не пытайся изображать пальцами молоток или сверло.

8. Расслабьтесь

Оба! Если твои пальцы в процессе массажа встречают препятствия, не торопись и подожди, пока он не расслабится как следует.

9. Пробуй разные движения

Круговые, вперед-назад, с разной силой нажатия.

10. Используй вибратор

Есть специальные устройства для стимуляции простаты. Только обрати внимание на материалы, чтобы лубрикант был совместим с игрушками.

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