Как европейцы наказывали своих женщин

Наказания женщин за разные преступления на Руси и в странах Европы и Азии сильно различались. При этом средневековые законы всех стран фиксировали лояльное отношение общества к телесным наказаниям женского населения.

И в «просвещенной» Европе, и в «дикой» Азии битье жены было чем-то само собой разумеющимся. На Руси эта старинная традиция отражена в своде законов семейной жизни, известном под названием «Домострой».

Наказания жён в семьях

Домострое «поучение» жены с помощью телесных наказаний преподносится как обязательное. При этом женщина практически приравнивается к домашней скотине. Последнюю полагается бить сильно, потому что ни осел, ни конь смысла человеческой речи не понимает и способен подчиняться только физической силе.

Женщина, как существо от природы склонное ко греху, но при этом наделенное разумением языка, по мнению автора Домостроя, за мелкие проступки может быть подвергнута только несильным ударам. Жену можно было бить рукой или плетью. Во время наказания нельзя было использовать травмирующие металлические предметы и наносить удары, которые могли привести к инвалидизации (например, бить по глазам).

Несмотря на такую оговорку, в русских семьях часто случались жесточайшие избиения жен, которые приводили к летальному исходу. При этом если сама женщина поднимала руку на мужа, то должна была платить штраф в казну в размере 3 гривен (Указ Ярослава).

За тяжкий проступок или просто «под горячую руку» женщину полагалось достаточно сурово высечь плетью. Аналогичные законы существовали (и до сих пор существуют) в странах Востока. В первую очередь, это касается мусульманских держав, где муж также имеет право по своему усмотрению наказывать жену за проступок или просто в назидание.

В европейских странах не было каких-то определенных законов на этот счет, но за избиение женщины в семье ни один муж в Средние века наказания не понес. Телесное наказание жены в семье было чем-то само собой разумеющимся.

Кара за измену

Измена жены почти во всех культурах считалась тяжким преступлением. При этом на мужскую измену и на Руси, и в Европе долгое время смотрели сквозь пальцы. В случае доказанной измены жена вместе с любовником должна была нести наказание от рук обманутого мужа. Последний мог, на свое усмотрение, высечь кнутом или как-то иначе покарать обоих преступников. Наказание практически всегда было телесным.

Довольно часто и само общество могло придумать какое-то изощренное позорящее наказание как для бесчестной жены, так и ее мужа-рогоносца. Иногда устраивались целые позорные шествия: женщина шла впереди и вела осла, на котором сидел ее обманутый супруг. За этой процессией шествовал глашатай, через определенные промежутки времени возвещавший всем о преступлении женщины и позоре ее мужа. Такие публичные казни очень любили в Западной Европе.

На Руси ни женщин, ни мужчин публичному осмеянию не подвергали. Обычно на преступницу налагали штраф или отправляли ее отбывать наказание в прядильный дом. Мужчина в таких случаях имел право развестись с неверной и впоследствии вступить в другой брак. Женщине эта дорога была заказана: она не имела права повторно выйти замуж.

Но русские законы в отношении наказания изменников постоянно менялись. В большинстве случаев все-таки налагался штраф, а муж уже мог поступить с супругой по своему усмотрению.

В Византии к изменникам применялось гораздо более суровое наказание — им отрезали носы, чтобы «клеймо» позора осталось на всю жизнь. Наказание изменницы в мусульманских странах — забивание камнями до смерти. Казнь производилась большим количеством людей. Обвинителями и одновременно палачами выступали все родственники обманутого мужа, старейшины селенья и вообще любой, кто чувствовал в своей груди праведный гнев за попрание законов Аллаха.

Наказания за более тяжкие преступления

За аборты и убийства новорожденных детей на Руси женщин сажали на кол. В Европе за «изгнание плода» называли ведьмой со всеми вытекающими из этого последствиями. Каралась как сама несостоявшаяся мать, так и женщина, совершившая аборт. Обычно дело заканчивалось сожжением живьем на огромном костре.

Основные преступления, за которые полагалась казнь, были определены ещё в «Русской Правде» (около X-XI веков). За особо тяжкие преступления женщины несли такое же наказание, какое и мужчины. В Европе в этом отношении было так же. Женщину, убившую человека более высокого социального положения или совершившую какое-то деяние против государя, казнили. В лучшем случае, могли высечь и сослать в какое-то глухое место.

На Руси с женщинами поступали аналогичным образом. На снисхождение и смягчение приговора могли рассчитывать только матери маленьких детей, беременные и дочери знатных родителей. За убийство равного себе или человека, ниже по положению, полагался только штраф.