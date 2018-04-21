Чем опасна безответная любовь

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Любовь зла — полюбишь и рогато-бородатого, повествует нам современность. Дескать, любовь безответная сродни кирпичу на голову, а падает он потому, что за углом стоит шаловливый Купидон и стрелы Амуровы вразброс пускает: кому попадет, тот и в игре. Словно и в саму любовь мы так же влипаем, как в грязь, которую на асфальте не заметили. Смахнули с себя ответственность за один из самых важных выборов жизни и заявили сердцу собственному: выбирай само, а там уж как повезет. Ну не хотим мы верить в то, что с большей вероятностью вам кирпич на голову упадет, если вы по стройплощадке, да еще и без каски, ходить будете.

У многих девушек и вовсе формируется устойчивая привычка постоянно влюбляться не в тех мужчин, которые либо уже давным-давно заняты, либо недосягаемы по определенным причинам, либо просто не планируют выдавать ответную реакцию. В любом случае нужно осознавать, что выбор мужчины, должен быть как минимум не хуже выбора авто: не стоит брать машину, просто потому что красненький — это ваш любимый цвет. В процессе тест-драйва даже потенциально желанная модель может оттолкнуть неудобным конкретно для вас управлением, непривычными габаритами, или просто вы поймете, что представляли себе ваше взаимодействие иначе.

Как только поняли вы, что понемногу влипаете во что-то грозящее стать безответным, тут же блокируйте фантазию и неадекватные порывы в сторону объекта и неситесь в обратную сторону, да подальше. Потому как есть минимум шесть веских причин не включать безответную любовь в сценарий своей жизни!

Вы понижаете свою самооценку

В буквальном смысле вы своими силами топите в безответной любви уверенность в себе, в собственной привлекательности и женственности. Причем этот процесс вы уже точно не можете контролировать или затормозить — он шагает семимильными шагами параллельно с усилением ваших чувств к нежелательному объекту. Вот вы уже хватаетесь за голову, охая, что вы недостаточно красивая, привлекательная и сексуальная, чтобы обратить на себя внимание конкретного мужчины. Что же с вами не так? Видимо, не так абсолютно все, включая дурацкую прическу, ужасный нос картошкой и метровый в прыжке рост! Внутренняя логика подытоживает правильность ваших мыслей, ведь, если бы все с вами так плохо не было, он шагал бы уже рядом, держа вас за руку.

Вы тратите свое время впустую

Самое ценное, что есть в жизни каждого из нас, — это наше драгоценное время, которое в случае безответной любви утекает в прямом смысле сквозь пальцы. Даже при взаимной симпатии вы порой не можете получить гарантий хорошего исхода отношений, а заодно и уверенности в том, что сделали правильный выбор. Спустя время вы так же легко можете разочароваться в мужчине или просто понять, что ваши дорожки разошлись, — и это тоже потраченное время. Но если в этом случае мы зачастую набираемся опыта и учимся избегать ошибок, чтобы на грабли хотя бы трижды не наступать, то в случае бесполезной погони за мужчиной не своей мечты мы тратим дни, месяцы, а то и годы абсолютно впустую.

Вы на самом деле не знаете человека

Безответная любовь редко дает заложнику своих чувств возможность действительно хорошо узнать человека. А потому безнадежно влюбленные создают себе собственную картинку мифического иллюзорного счастья вдвоем, где наделяют объект желаний теми чудесными качествами, которыми он, скорее всего, вовсе не обладает. Когда вы не проходите классический сценарий первого знакомства, а потом более плотного общения с мужчиной, вы понятия не имеете, каким он может быть в конкретных ситуациях, как способен реагировать, как в отношениях проявляется его характер. Чувства, не получившие отдачи, создают идеальную почву для возведения воздушных замков, подпитывая грезы фантазийными домыслами и мечтами в духе «а вдруг когда-нибудь он заметит».

Вами могут просто воспользоваться

В классическом варианте правильных отношений мужчина всегда предстает в образе добытчика и охотника, а в дальнейшем кормильца, а женщина — сначала объектом, требующим завоеваний и подвигов, а после — хранительницей домашнего очага и семейного счастья. В сценарии, который реализуется под влиянием безответной любви, происходит инверсия ролей. Женщина-воительница берет инициативу в свои руки, готовая к любым усладам, требованиям и потенциальным капризам конкретного мужчины. И хорошо, если влюбилась она в достойного мужчину, который предпочтет эту неловкую ситуацию не видеть. В противном случае «на все готовой» девушкой с легкостью воспользуются во всех возможных смыслах. В такой ситуации отскребать свое достоинство от асфальта куда труднее, а приходить в себя и начинать заново жить еще сложнее, чем когда у вас просто не сложилось.

Вы направляете свою энергию не в то русло

Нам свойственно уделять внимание в большей степени тем вещам, которые являются трудно реализуемыми или недоступными. Получить желаемое становится приоритетным, и, соответственно, все силы и эмоции бросаются, чтобы этот вызов принять. Вы можете часами следить за объектом в соцсетях, отслеживая его «похождения» по аккаунтам конкуренток. Вы способны узнавать его тайные желания и волшебной палочкой воплощать их в жизнь, выпрашивая капельки его драгоценного внимания. Вы становитесь способной испортить свои шикарные светлые волосы, если наблюдаете его интерес к брюнеткам. Одним словом, весь свой поток энергии вы концентрируете на однозадачности, выбрасывая из жизни такие важные моменты, как работа, спорт, хобби и даже встречи с друзьями. Стоит ли говорить, что результаты ухода в собственные фантазии бывают весьма неприятными.

У вас формируется привычка выбирать не тех мужчин

Ну и наконец, тягомотная безответность в попытках заполучить мужское признание может сформировать у вас стойкую потребность страдать. Мозг начинает оценивать «любовь», соизмеряя эмоции с уровнем страданий, и если муки страсти по объекту зашкаливать не будут, то голова подведет итог — да это же и не настоящее чувство вовсе, а так. А значит, может сложиться еще и дурная привычка постоянно напарываться на грабли, да так, чтобы они намертво на лбу отпечатались — в смысле, будет вас жизнь, как по сценарию, знакомить с исключительно равнодушными мужчинами, с чертами, для вас не подходящими, с которыми ваше будущее гарантированно сложиться не сможет. Вы ведь к таким привыкли!

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