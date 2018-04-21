Ещё
«Маленькая труженица!»: дочь Михаила Галустяна мечтает выступать в цирке
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Маленькая труженица!»: дочь Михаила Галустяна мечтает выступать в цирке 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Старшая дочка Михаила Галустяна, 7-летняя Эстелла, очень разносторонняя девочка. Она не только успешно занимается театральным мастерством, но также мечтает в будущем выступать в цирке.
Эстелла явно идет по стопам отца и хочет связать свое будущее с творческой профессией. Девочка уже два года занимается музыкой, а еще учится на цирковую артистку, в частности, она усваивает секреты жонглирования. Дело это совсем непростое, однако Эстелла очень настойчива и твердо решила добиться своей цели. Об этом сообщила мама девочки Виктория Галустян в своем микроблоге в Инстаграме. Молодая женщина разместила ролик, на котором можно увидеть одно из занятий Эстеллы в цирке.
«Урок жонглирования. Ещё далеко до совершенства конечно, но Эстелла старается!» — написала Виктория. Подписчики семьи Галустянов трогательно прокомментировали это видео: «Маленькая труженица, все получится!» «Вот что значит, родная кровь! Тоже хочет на сцене выступать!» «Как хорошо, когда дети увлечены чем-то полезным!» «Многому уже научилась! Молодчинка!»
38-летний Михаил Галустян и Виктория Штефанец вместе уже 15 лет. Влюбленные поженились в 2007 году, у них подрастают дочки: Эстелла и Элина. Кстати, рост Михаила всего 163 сантиметра, однако актер совершенно не переживает из-за этого. По словам Галустяна, это всего лишь повод доказать себе и окружающим, что размеры человека не влияют на его способность достигать творческих вершин. Кстати, в марте этого года Михаил стал участником команды звезд КВН в игре «Что? Где? Когда?», которая уже одержала победу над телезрителями со счетом 6:4.
Публикация от VICTORIA GALUSTYAN (@victoriagalustyan) 16 Апр 2018 в 9:38 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Как бегать с таким бюстом?»: Анастасия Квитко озадачила снимком из спортзала «Попаду в сводку неудачных образов»: Анна Хилькевич оконфузилась на ММКФ Что мы знаем о «Мисс Россия–2018»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами55
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь6
Зачем женщинам нужен секс без оргазма
За какой секс женщины готовы платить40
Самые скандальные фото знаменитостей26
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение