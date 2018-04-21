«Маленькая труженица!»: дочь Михаила Галустяна мечтает выступать в цирке

Старшая дочка Михаила Галустяна , 7-летняя Эстелла, очень разносторонняя девочка. Она не только успешно занимается театральным мастерством, но также мечтает в будущем выступать в цирке.

Эстелла явно идет по стопам отца и хочет связать свое будущее с творческой профессией. Девочка уже два года занимается музыкой, а еще учится на цирковую артистку, в частности, она усваивает секреты жонглирования. Дело это совсем непростое, однако Эстелла очень настойчива и твердо решила добиться своей цели. Об этом сообщила мама девочки Виктория Галустян в своем микроблоге в Инстаграме. Молодая женщина разместила ролик, на котором можно увидеть одно из занятий Эстеллы в цирке.

«Урок жонглирования. Ещё далеко до совершенства конечно, но Эстелла старается!» — написала Виктория. Подписчики семьи Галустянов трогательно прокомментировали это видео: «Маленькая труженица, все получится!» «Вот что значит, родная кровь! Тоже хочет на сцене выступать!» «Как хорошо, когда дети увлечены чем-то полезным!» «Многому уже научилась! Молодчинка!»

38-летний Михаил Галустян и Виктория Штефанец вместе уже 15 лет. Влюбленные поженились в 2007 году, у них подрастают дочки: Эстелла и Элина. Кстати, рост Михаила всего 163 сантиметра, однако актер совершенно не переживает из-за этого. По словам Галустяна, это всего лишь повод доказать себе и окружающим, что размеры человека не влияют на его способность достигать творческих вершин. Кстати, в марте этого года Михаил стал участником команды звезд КВН в игре «Что? Где? Когда?», которая уже одержала победу над телезрителями со счетом 6:4.

Публикация от VICTORIA GALUSTYAN (@victoriagalustyan) 16 Апр 2018 в 9:38 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!