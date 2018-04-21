Как защитить себя от «притеснений со стороны вышестоящих»

Служащие проводят значительную часть своей жизни на рабочем месте. Поэтому хочется, чтобы это пространство было комфортным, где можно продуктивно выполнять свои обязанности. Однако в реальности большой проблемой компаний стало притеснение служащих вышестоящими сотрудниками (яп. павахара — от англ. power harassment). Почему же происходят такие издевательства? Что нужно делать, если вы стали их жертвой? Я спросила у специалиста о конкретных шагах, которые следует предпринимать.

Рассказать близким людям / заявить о том, что вам «неприятно» / открыто записать на диктофон оскорбления

Хотя термин «павахара» сейчас широко известен, Ясуко Окада, директор-представитель компании «Куоро Си-3» (Cuore C3), которая предоставляет консультации по вопросам борьбы с притеснениями, говорит следующее: «Сомневаюсь, что значение этого слова понимается правильно». Госпожа Окада известна тем, что около 20 лет назад распространила понятие «павахара». Сейчас она работает в Министерстве здравоохранения , труда и благосостояния Японии членом Комиссии по обсуждению предупредительных мер против притеснений на рабочем месте.

Мне хотелось бы обобщить базовую информацию, касающуюся понятия «павахара». Во-первых, оно не включает в себя уместные замечания или указания, а также рекомендации, касающиеся соблюдения правил выполнения работы и стандартов компании, высказываемые в благоразумной форме. Но другое дело — «притеснения и издевательства на рабочем месте с использованием превосходства по служебному положению». Когда постоянно словом и делом унижают личность человека и его достоинство, и в результате ему наносится психологическая травма или ухудшается рабочая атмосфера, тогда это можно назвать «павахара». «В последнее время уменьшилось число прямых высказываний вроде „Умри!“ или „Прекрати!“. Однако скрытые издевательства, когда подчиненным намеренно не дают задания или не отвечают на их вопросы, случаются все чаще, поэтому проблема обостряется. Кроме того, виновниками порой становятся не только руководители, но и сослуживцы, поступившие на работу раньше», — говорит эксперт.

Мне хотелось бы обратить внимание на «Исследование ситуации с притеснениями со стороны вышестоящих на рабочем месте», выполненное Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии в 2016 году. В опросе приняли участие десять тысяч служащих компаний и объединений по всей стране. Число людей, ответивших, что в течение последних трех лет они «подвергались издевательствам», составило 32,5%, (по сравнению с предыдущим опросом от 2012 года показатель увеличился на 7,2%). Когда людей, которые хотя бы один раз становились жертвой притеснений, попросили рассказать, как инцидент повлиял на их душевное состояние, более 60% ответили так: «почувствовали злость и неудовлетворение», «понизилась мотивация к работе». А среди тех, кто много раз подвергался издевательствам, ситуация оказалась еще более серьезной: «стали страдать бессонницей» (36,1%), «ходили к врачу или принимали лекарства» (20,9%).

Госпожа Окада, проводящая также тренинги о «павахара» для компаний, призывает к следующему. «Притеснения делают отношения на рабочем месте менее доверительными, приводят к снижению производительности и эффективности труда, утечке кадров. Если дело доходит до суда, это наносит серьезный ущерб имиджу компании. Предпринимателям необходимо серьезно подойти к проблеме издевательств, в том числе и для того, чтобы избежать подобных рисков».

Как рассказывает госпожа Окада, у «начальников, притесняющих своих подчиненных», есть некоторые особенности, например: (1) они хотят похвастаться своей властью; (2) они испытывают сильное чувство неудовлетворенности из-за того, что «дела не идут так, как они ожидали»; (3) они перфекционисты. Чтобы не стать тираном, руководителю нужно «проанализировать, не дает ли он выход своим эмоциям, прикрываясь словом „управление“. Ведь притеснять других способен любой из нас. Нужно, чтобы каждый человек воспринимал это как свою личную проблему».

Как отличить «павахара» от управления подчиненными? Где проходит граница между этими понятиями? Хидэо Мидзутани, адвокат и автор книги «Издевательства и притеснения на рабочем месте и юридические меры», приводит следующие примеры. «Безусловно, под статью закона подпадают действия, нарушающие уголовный кодекс, например, нанесение ударов. Типичный пример „павахара“ — это также высказывания, унижающие личность. Когда начальник кричит вам: „Умри!“ или когда в офисе, расположенном на высоком этаже, вам говорят: „Тебе остается только выпрыгнуть вниз“ — это тоже „павахара“. Подпадают под это определение и крики: „Дурак! Вот поэтому у тебя происходит то-то“, или когда начальник презрительно говорит плохо справляющемуся с работой подчиненному: „Вот почему ты никуда не годишься. Хотел бы я посмотреть на лицо твоей жены“. Высказывания вроде „Умри!“ или „Ты заслуживаешь смерти!“ — чистое издевательство. Подобные фразы — это оскорбления, которые руководитель оправдывает рабочей ситуацией».

С точки зрения начальника, опоздания и прогулы подчиненных или задержка выплаты налогов являются «поводом для выговора». Однако господин Мидзутани осуждает такой подход. «Каждый раз, когда это происходит, многие руководители, дающие волю эмоциям, которые они не могут сдержать, не осознают, что совершают „павахара“. Подчиненный не отвечает (или не может ответить) начальнику: „Пожалуйста, прекратите!“, потому что руководители обладают множеством служебных полномочий, в том числе и касающихся набора кадров. Дело не в том, что это „сходит с рук“ вышестоящим именно потому, что подчиненные никак не реагируют».

Как же работникам бороться с притеснениями при таких «иерархических» отношениях? Эксперт дает следующие рекомендации. «Не держите переживания в себе, а для начала расскажите о ситуации близким людям — родителям или друзьям. Когда вы поделитесь с третьими лицами, вам станет легче, и, возможно, удастся получить дельный совет. Если возникнет серьезный конфликт, эти разговоры можно будет использовать в качестве доказательств. Когда вы чувствуете, что ситуация вот-вот вызовет психологические и физические расстройства, лучше пойти к врачу (например, к психиатру) и взять отпуск на несколько дней».

Господин Мидзутани подчеркивает, что для пресечения издевательств «важно донести до начальника такую мысль: „То, что вы сейчас сказали или сделали, мне неприятно“». «Кроме того, лучше точно зафиксировать высказывания или поступки начальника, их дату и время. Этим вы сможете защитить себя», — советует он.

Эксперт говорит также, что если вы решили записать слова начальника на диктофон, «важно делать это в открытую». «Попробуйте поставить диктофон перед руководителем и сказать: „Пожалуйста, повторите то, что вы сейчас произнесли, еще раз“. Начальник осознает, что „наверное, сказал что-то неподобающее“, и в следующий раз будет сдерживать себя. Окружающие тоже могут стать вашими свидетелями».

Конечно, для подобных действий нужна сила воли, но если вы будете знать, что такой способ тоже существует, это может стать вашим «талисманом» в экстренной ситуации. Господин Мидзутани призывает к следующему: «Если подобные меры не улучшат обстановку, следует обратиться за помощью к более высокому начальству или в отдел советов по вопросам притеснений, существующий при компаниях. В 2006 году был принят „Закон об охране информаторов, действующих ради общественного блага“, поэтому анонимность доносчика юридически гарантирована. Помимо самого потерпевшего, коллеги тоже не должны закрывать глаза на издевательства, разрушающие отношения на рабочем месте, поэтому сослуживцам следует проявить к нему внимание, и не допустить изоляции от коллектива».

Госпожа Окада придерживается схожего мнения. «Нужно верить, что рабочую атмосферу создает каждый служащий, что „изменить систему“ возможно, и приступать к действиям. Если вы будете позволять начальнику оскорблять вас, его нападки только усилятся. Сделайте первый шаг к улучшению ситуации, сплотившись с окружающими».