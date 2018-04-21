Сияет! Первый выход Дженны Деван после новости о разводе

Ченнинг Татум (37) и Дженна Деван (37) заявили о своем расставании в начале апреля. Но для актрисы, кажется, это не повод грустить. Она все чаще и чаще появляется на публике и выглядит счастливой.

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Так, вчера Дженна совершила свой первый официальный выход в свет после новости о разводе. Деван появилась на ежегодном гала-вечере St. Jude Hope & Heritage Gala в Нью-Йорке. Для мероприятия актриса выбрала черное платье с цветочным принтом от Zuhair Murad и выглядела прекрасно.

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Кстати, на вечере Дженну наградили премией за гуманитарную помощь детской больнице St. Jude.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/siyaet-pervyj-vyhod-dzhenny-devan-posle-novosti-o-razvode/