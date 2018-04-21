Пропавшая 15-летняя школьница из Прокопьевска найдена живой

Об этом Сибдепо сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что девушка ушла из дома 20 апреля и не вернулась. В отдел полиции «Тырган» ОМВД России по Прокопьевску с просьбой помочь обратилась мать пропавшей. Сотрудникам полиции удалось установить местонахождение школьницы. «Противоправных деяний в отношении неё не совершалось. Сейчас с ней работают инспекторы ПДН, которые устанавливают причину её ухода из дома. Полицейские выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках», — отметили в пресс-службе. Как писал ранее Сибдепо, полицейские нашли пропавшую без вести 16-летнюю новокузнечанку. Также продолжаются поиски 73-летней кемеровчанки, которая ушла из дома и не вернулась.

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