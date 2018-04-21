Как сохранить чистыми любимые кроссовки

После нескольких недель прогулок улицам свой товарный вид теряют любые кроссовки. Избежать этого просто не возможно. Зато вполне реально своевременными процедурами продлить жизнь любимой паре обуви практически навсегда. И, что еще важнее, сохранить приближенный к идеалу внешний вид. Вот несколько простых и не требующих особых усилий приемов, которые спасут ваши любимые кеды от уличной грязи.

Шнурки

Шнурки, как правило, пачкаются быстрее всего, особенно светлые. Эта мелкая деталь способна испортить облик всей паре, так что обратите на шнурки особое внимание. Не ленитесь стирать их раз в неделю. Еще проще будет выбраться в магазин и купить сразу несколько пар шнурков — тогда грязные можно будет просто выкидывать.

Стельки

Основной источник плохого запаха от ваших кроссовок — стельки. Здесь, помимо прочего, собирается вся накопленная за день грязь. Решить эту проблему несложно: вынимайте стельки из обуви каждый вечер и храните их в специальной коробке с содой. Она поглотит не только лишнюю влагу, но и неприятный запах.

Подошва

Здесь, как вы сами понимаете, собирается вся грязь улиц. Подошву нужно чистить минимум раз в неделю: условия современного города, с его реагентами и химической грязью на дорогах, другого выхода просто не оставляют. Заведите себе специальную жесткую губку и просто мойте подошвы обуви мыльной теплой водой — не так уж это и сложно.

Хранение

Правильное хранение обуви может увеличить срок ее эксплуатации чуть ли не вдвое. Используйте специальный защитный спрей для предохранения порчи верхней части кроссовок, не лишне будет купить вставки для обуви: они помогут вашим кедам дольше сохранить правильную форму.