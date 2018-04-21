Бросать нельзя помиловать: депутаты решили судьбу беби-боксов в Ростовской области

В России не первый год обсуждается вопрос о создании беби-боксов — специально оборудованных мест, где роженица может анонимно оставить своего новорожденного. В конце прошлого года в Госдуму внесли поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», позволяющие регионам самостоятельно решить: нужны им беби-боксы или нет. 161.ru выяснил, появятся ли так называемые «окна жизни» в Ростовской области, и какая от них может быть польза.

Беби-бокс — зло или благо?

Вопрос об установке беби-боксов обсуждался еще в 2015 году, и уже тогда донское правительство отклонило эту идею. В начале 2018 года тему подняли на федеральном уровне и попросили регионы дать свое заключение по данному вопросу. Представители ростовского отделения общественного движения «Родительское всероссийское сопротивление» направили в донское Заксобрание письмо, в котором раскритиковали проект и попросили учесть все доводы «против».

— Сторонники беби-боксов утверждают: специально оборудованные места спасают детей от неминуемой гибели, и, зная об их существовании, женщина скорее оставит младенца там, чем на помойке. Однако мировая практика, а также примеры из разных городов России («окна жизни» есть в 19 субъектах РФ) показывают, что это не так. Взять недавний случай в Набережных Челнах — рядом с мусорными баками обнаружили еле живую малышку, хотя в шаговой доступности находился беби-бокс, — рассказал председатель регионального отделения «Родительское всероссийское сопротивление» Игорь Бигаев. — Кроме того, легализация спецприёмников для новорожденных может спровоцировать рост числа самих отказов. У людей сформируется уверенность, что государство поощряет их выбор и не видит в таком поступке ничего предосудительного.

Установка такого «окошка» стоит 250-350 тысяч рублей

Ростовские врачи согласны с такой позицией. Так, акушер-гинеколог из НИИАПа Александр Ширинг назвал проект пустой тратой денежных средств.

— На мой взгляд, беби-боксы — бесполезная затея. Если мать хочет отказаться от своего ребенка, она его родит и оставит в медучреждении. Если женщина способна выбросить младенца на улицу, то она не станет искать, куда бы его положить, чтобы он выжил. Думаю, этот проект — пустая трата денежных средств, — считает Ширинг.

С ним солидарна его коллега, главный неонатолог Ростовской области Нателла Землянская. По ее мнению, более гуманно — оставить новорожденного в роддоме: есть возможность, что малышу буквально сразу найдут родителей.

— Этот вопрос неоднозначный. С одной стороны, даже одна спасённая жизнь стоит того, чтобы проект реализовали. С другой, случаи с брошенными детьми единичны и происходят, в основном, в области. Сомневаюсь, что беби-боксы смогут установить в каждом муниципалитете, ведь это требует больших финансовых затрат и юридической поддержки на случай, если мама захочет забрать своё дитя обратно. Кроме того, эти места нужно содержать: поддерживать определенный температурный режим и стерильность, регулярно проверять систему оповещения, — прокомментировала Нателла Землянская.

У мамы по-прежнему остается право забрать младенца обратно

«Беби-бокс — не решение проблемы»

Русской Православной церкви тоже нет единой позиции по данному вопросу, поэтому мы решили выслушать частное мнение одного из ростовских священников, клирика Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерея Александра Усатова.

— Проект, на самом деле, противоречивый. Конечно, лучше сохранить жизнь ребенку и отдать его в детский дом, чем обрекать на гибель. Но нет гарантии, что женщина, оказавшаяся на грани, станет искать эти «кабинки», ехать туда через весь город или из сельского поселения… С другой стороны, беби-боксы могут, наоборот, кого-то подтолкнуть к роковой ошибке. Если «окошек» нет, женщина сто раз подумает о таком поступке, а если есть, она сможет импульсивно расстаться с ребенком, понимая, что отдаст его в «хорошие руки». Одним словом, беби-боксы — не решение проблемы, но это лучше, чем ничего, — считает протоиерей Александр Усатов.

«Окна», спасающие человеческие жизни

Редакция 161.ru решила узнать, как реализуется данный проект на деле и связалась с руководителем благотворительного фонда «Колыбель надежды» Еленой Котовой . Она живет в Перми и с 2011 года занимается продвижением беби-боксов в России и за рубежом. Елена Юрьевна рассказала, что в их крае специализированных мест всего три: один находится в самой Перми, другие — в городах Добрянка и Березники. Финансируется он из городского либо областного бюджета и за счет благотворителей. Стоимость беби-бокса зависит от роддома, где он будет размещаться, поэтому цена варьируется от 250 до 350 тысяч рублей (правда, из чего она складывается, в фонде нам так и не сообщили — прим.ред.).

Как только женщина положит сюда малыша, дверь автоматически захлопнется

— Система работает так: перед тем как оставить младенца мать должна подняться на три ступеньки. Это сделано для того, чтобы проходя по ним, она еще раз задумалась, делать этот шаг или нет. Рядом с беби-боксом нет ни одной камеры, поэтому информация о самой женщине останется анонимной. У дверцы мать прочтет следующее обращение:

Дай своему ребенку шанс на жизнь!

Открывая эту дверцу и оставляя ребенка здесь, ты отказываешься от него.

Для малыша будет найдена новая семья.

Если ты передумаешь и все же захочешь заботиться о ребенке, ты будешь должна обратиться в полицию или органы социальной защиты, которые оценят, соответствует ли это интересам ребенка.

Пожалуйста, еще раз продумай свое решение!

Открыв окошко и положив туда малыша, она уже не сможет забрать его обратно. Через несколько секунд дверь блокируется, после чего медперсоналу поступит сигнал о «поступившем», — пояснила Елена Котова.

Руководитель фонда подчеркнула, что за молодой матерью остается право вернуть дитя, если та передумает. Для этого нужно подать заявление в органы опеки, хотя в отдельных случаях придется доказать свои родственные связи через суд при помощи анализа ДНК. Все, кто обращался с подобной просьбой, получили поддержку, и дети вернулись в семью.

— Согласно официальной статистике, с момента появления «окон жизни» в России предотвратили гибель 78 детей (11 из них в Пермском крае). За двенадцатью малышами вернулись родные мамы и близкие родственники, остальных забрали приемные родители. Думаю, если такие «колыбели» спасают человеческую жизнь, они должны быть, — рассказала Елена Котова. — Безусловно, беби-боксы не являются панацеей от проблемы. И мы совместно с органами опеки, полицией, уполномоченным по правам ребенка ведем огромную работу, чтобы помочь женщине до того, как она решит отказаться от новорожденного. Так, в 2012 в Пермском крае появился кризисный центр для беременных и уже родивших матерей, в котором можно получить поддержку, приют, психологическую и юридическую помощь.

В марте депутаты Госдумы РФ вновь собирались на заседание, чтобы обсудить вопрос по беби-боксам, но сформулировать единую позицию им так и не удалось. Зато свой ответ подготовил комитет донского Заксобрания по социальной политике. Там проект не поддержали, сославшись на то, что он противоречит основным принципам государственной политики, направленной на укрепление статуса семьи.

— Мы считаем, что узаконивание возможности бросить ребенка формирует безответственное отношение к самому факту рождения человека, — подчеркнули в Заскобрании Ростовской области.