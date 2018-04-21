Бросать нельзя помиловать: депутаты решили судьбу беби-боксов в Ростовской области 

В России не первый год обсуждается вопрос о создании беби-боксов — специально оборудованных мест, где роженица может анонимно оставить своего новорожденного. В конце прошлого года в Госдуму внесли поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», позволяющие регионам самостоятельно решить: нужны им беби-боксы или нет. 161.ru выяснил, появятся ли так называемые «окна жизни» в Ростовской области, и какая от них может быть польза.
Беби-бокс — зло или благо?
Вопрос об установке беби-боксов обсуждался еще в 2015 году, и уже тогда донское правительство отклонило эту идею. В начале 2018 года тему подняли на федеральном уровне и попросили регионы дать свое заключение по данному вопросу. Представители ростовского отделения общественного движения «Родительское всероссийское сопротивление» направили в донское Заксобрание письмо, в котором раскритиковали проект и попросили учесть все доводы «против».
— Сторонники беби-боксов утверждают: специально оборудованные места спасают детей от неминуемой гибели, и, зная об их существовании, женщина скорее оставит младенца там, чем на помойке. Однако мировая практика, а также примеры из разных городов России («окна жизни» есть в 19 субъектах РФ) показывают, что это не так. Взять недавний случай в Набережных Челнах — рядом с мусорными баками обнаружили еле живую малышку, хотя в шаговой доступности находился беби-бокс, — рассказал председатель регионального отделения «Родительское всероссийское сопротивление» Игорь Бигаев. — Кроме того, легализация спецприёмников для новорожденных может спровоцировать рост числа самих отказов. У людей сформируется уверенность, что государство поощряет их выбор и не видит в таком поступке ничего предосудительного.
Установка такого «окошка» стоит 250-350 тысяч рублей
Ростовские врачи согласны с такой позицией. Так, акушер-гинеколог из НИИАПа Александр Ширинг назвал проект пустой тратой денежных средств.
— На мой взгляд, беби-боксы — бесполезная затея. Если мать хочет отказаться от своего ребенка, она его родит и оставит в медучреждении. Если женщина способна выбросить младенца на улицу, то она не станет искать, куда бы его положить, чтобы он выжил. Думаю, этот проект — пустая трата денежных средств, — считает Ширинг.
С ним солидарна его коллега, главный неонатолог Ростовской области Нателла Землянская. По ее мнению, более гуманно — оставить новорожденного в роддоме: есть возможность, что малышу буквально сразу найдут родителей.
— Этот вопрос неоднозначный. С одной стороны, даже одна спасённая жизнь стоит того, чтобы проект реализовали. С другой, случаи с брошенными детьми единичны и происходят, в основном, в области. Сомневаюсь, что беби-боксы смогут установить в каждом муниципалитете, ведь это требует больших финансовых затрат и юридической поддержки на случай, если мама захочет забрать своё дитя обратно. Кроме того, эти места нужно содержать: поддерживать определенный температурный режим и стерильность, регулярно проверять систему оповещения, — прокомментировала Нателла Землянская.
У мамы по-прежнему остается право забрать младенца обратно
«Беби-бокс — не решение проблемы»
У Русской Православной церкви тоже нет единой позиции по данному вопросу, поэтому мы решили выслушать частное мнение одного из ростовских священников, клирика Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерея Александра Усатова.
— Проект, на самом деле, противоречивый. Конечно, лучше сохранить жизнь ребенку и отдать его в детский дом, чем обрекать на гибель. Но нет гарантии, что женщина, оказавшаяся на грани, станет искать эти «кабинки», ехать туда через весь город или из сельского поселения… С другой стороны, беби-боксы могут, наоборот, кого-то подтолкнуть к роковой ошибке. Если «окошек» нет, женщина сто раз подумает о таком поступке, а если есть, она сможет импульсивно расстаться с ребенком, понимая, что отдаст его в «хорошие руки». Одним словом, беби-боксы — не решение проблемы, но это лучше, чем ничего, — считает протоиерей Александр Усатов.
«Окна», спасающие человеческие жизни
Редакция 161.ru решила узнать, как реализуется данный проект на деле и связалась с руководителем благотворительного фонда «Колыбель надежды» Еленой Котовой. Она живет в Перми и с 2011 года занимается продвижением беби-боксов в России и за рубежом. Елена Юрьевна рассказала, что в их крае специализированных мест всего три: один находится в самой Перми, другие — в городах Добрянка и Березники. Финансируется он из городского либо областного бюджета и за счет благотворителей. Стоимость беби-бокса зависит от роддома, где он будет размещаться, поэтому цена варьируется от 250 до 350 тысяч рублей (правда, из чего она складывается, в фонде нам так и не сообщили — прим.ред.).
Как только женщина положит сюда малыша, дверь автоматически захлопнется
— Система работает так: перед тем как оставить младенца мать должна подняться на три ступеньки. Это сделано для того, чтобы проходя по ним, она еще раз задумалась, делать этот шаг или нет. Рядом с беби-боксом нет ни одной камеры, поэтому информация о самой женщине останется анонимной. У дверцы мать прочтет следующее обращение:
Дай своему ребенку шанс на жизнь!
Открывая эту дверцу и оставляя ребенка здесь, ты отказываешься от него.
Для малыша будет найдена новая семья.
Если ты передумаешь и все же захочешь заботиться о ребенке, ты будешь должна обратиться в полицию или органы социальной защиты, которые оценят, соответствует ли это интересам ребенка.
Пожалуйста, еще раз продумай свое решение!
Открыв окошко и положив туда малыша, она уже не сможет забрать его обратно. Через несколько секунд дверь блокируется, после чего медперсоналу поступит сигнал о «поступившем», — пояснила Елена Котова.
Руководитель фонда подчеркнула, что за молодой матерью остается право вернуть дитя, если та передумает. Для этого нужно подать заявление в органы опеки, хотя в отдельных случаях придется доказать свои родственные связи через суд при помощи анализа ДНК. Все, кто обращался с подобной просьбой, получили поддержку, и дети вернулись в семью.
— Согласно официальной статистике, с момента появления «окон жизни» в России предотвратили гибель 78 детей (11 из них в Пермском крае). За двенадцатью малышами вернулись родные мамы и близкие родственники, остальных забрали приемные родители. Думаю, если такие «колыбели» спасают человеческую жизнь, они должны быть, — рассказала Елена Котова. — Безусловно, беби-боксы не являются панацеей от проблемы. И мы совместно с органами опеки, полицией, уполномоченным по правам ребенка ведем огромную работу, чтобы помочь женщине до того, как она решит отказаться от новорожденного. Так, в 2012 в Пермском крае появился кризисный центр для беременных и уже родивших матерей, в котором можно получить поддержку, приют, психологическую и юридическую помощь.
В марте депутаты Госдумы РФ вновь собирались на заседание, чтобы обсудить вопрос по беби-боксам, но сформулировать единую позицию им так и не удалось. Зато свой ответ подготовил комитет донского Заксобрания по социальной политике. Там проект не поддержали, сославшись на то, что он противоречит основным принципам государственной политики, направленной на укрепление статуса семьи.
— Мы считаем, что узаконивание возможности бросить ребенка формирует безответственное отношение к самому факту рождения человека, — подчеркнули в Заскобрании Ростовской области.