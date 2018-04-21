Чем плоха вера в справедливый мир

Мы постоянно сталкиваемся с огромным количеством трудностей, вызовов и препятствий. Строить социальные связи, искать свою дорогу в сложно устроенном мире и просто идти по какой угодно дороге изо дня в день требует недюжинных сил. Для того чтобы где-то их находить, человеческая психика имеет в запасе несколько приёмов защиты от всей сложности и тяжести мира, часть которой несет на своих плечах каждый человек. Один из основных таких приёмов — вера в справедливый мир.

Предложенный профессором социальной психологии Мелвином Лернером, феномен веры в справедливый мир был сформулирован и подробно описан им в одноимённой книге в 1980 году. Его суть заключается в том, что большинство людей бессознательно считают, что в основе организации мирового порядка лежит справедливость. На вопросы о том, кто, когда и как её туда заложил мы, разумеется, не ищем и не найдём ответов, но часто действуем в соответствии с этим своим внутренним убеждением. Вера в справедливый мир — крайне распространённая психологическая защита, которая позволяет людям поддерживать в своей голове иллюзию «правильности» происходящего вне зависимости от того, что происходит в их действительности.

В чём проявляется вера в справедливый мир?

Добро всегда вознаграждается, а зло — наказывается. Человек успешный, богатый или очевидно счастливый — наверняка заслужил это какими-то своими действиями. Люди, чья жизнь не складывается по какой-то причине, оказавшиеся в тяжелом положении или пострадавшие от чего-то (нападения ли маньяка, полицейского произвола или природного катаклизма), точно в чем-то виноваты, ведь не могло же плохое случиться с ними просто так… Всё это — признаки мышления в парадигме справедливого мира. Жить со знанием того, что в реальности ты можешь повлиять на крайне малое количество вещей в своей жизни, — страшно. Часто страшно настолько, что свои право и возможность принимать не самые социально одобряемые решения, рисковать и проигрывать становится проще променять на иллюзию безопасности. Сложность и опасность в том, что к этому объяснению всего происходящего в мире быстро привыкаешь, становясь со временем жестоким вплоть до безжалостности по отношению к окружающим, не оставляя никому права не только на ошибку, но даже на несчастливую случайность без «наказания» за то, что с ними это случилось.

Почему вера в справедливый мир — это плохо?

Потому что так происходит тихое, беспротестное принятие и закрепление определённых социальных норм и порядков. Люди — существа социальные, для нас важно найти свое место в обществе, получить признание и подтверждение ценности нашего существования. Но в случае, когда условия жизни не позволяют нам безопасно самовыражаться, возможность публично не соглашаться с чем-либо, не опасаясь за себя и своих близких, а также выбирать жизненный путь, не боясь осуждения большинства, мы поневоле начинаем рационализировать ту реальность, в которой живем, в попытке придать ей смысл. Так постепенно и получается, что живущие на грани нищеты — однозначно плохие, недостойные люди, которые «недостаточно старались» или «не сильно и хотели», пострадавшие от насилия — «сами виноваты» и «спровоцировали», использующие свою власть в отношении нижестоящих — «в своём праве» или «просто немного увлеклись», а мы сами — обычно бессильны и часто выбираем молчать и «не высовываться» даже там, где могли бы. Лишая тем самым себя не только лучшего будущего, но даже надежды на него.

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