Как возникает агрессия

Каковы истоки агрессии? Существует ли гормон агрессии, обуславливающий агрессивное поведение?

Агрессивное поведение тесно связано практически со всеми живыми существами на планете. Агрессия широко распространена в животном мире в качестве борьбы за пищу, территорию и самок. Зачастую животные становятся агрессивны и по отношению к своим детям. Когда молодняк вырастает и умеет самостоятельно добывать себе пищу и ориентироваться на местности, старшее поколение изгоняет его с территории. У такого иррационального с точки зрения человека поведения есть логическое обоснование — взрослые особи защищают свою территорию, так как на ней расположено ограниченное число ресурсов для определённого количества индивидов.

Человеческое общество, при всем развитии культуры, не так уж и далеко ушло от братьев наших меньших. Например, парижане XVI века очень любили одно «развлечение» — подвешивать кошек за хвост и медленно сжигать их на костре. Животное выло и мучалось, сгорая заживо, а люди стояли и смеялись, находя это зрелище очень уморительным. Публичные казни во многом тоже организовывались на потеху народу.

Прошло уже много времени: жизнь человека теперь провозглашена величайшей ценностью, и существует множество законов, запрещающих агрессивное поведение — но, тем не менее, искоренить его полностью невозможно.

Исследования человеческого тела показывают, что психология во многом имеет под собой биохимическое основание. Многие гормоны, влияющие на эмоции, получили даже свое название. Например, адреналин — гормон страха, а дофамин — гормон радости.

За агрессивным поведением тоже стоят определенные гормоны. В первую очередь, это норадреналин.

Норадреналин и адреналин — два очень похожих друг на друга гормона, как по химическим формулам, так и по оказываемому воздействию на организм человека. Более того, адреналин синтезируется из норадреналина.

Оба этих гормона синтезируются в надпочечниках при угрозе. Если человек оказывается в ситуации, угрожающей его здоровью — то из мозга, а, конкретнее, из гипоталамуса, в надпочечники поступает импульс, заставляющий их выделять в кровь огромное количество этих двух гормонов.

Норадреналин и адреналин приводят организм в состояние боевой готовности: сужаются сосуды и учащается дыхание вкупе с частотой сердечных сокращений, тонизируются мышцы. Даже иммунная система активируется, чтоб нейтрализовать заражение в случае полученных ран.

Но эти два гормона отличаются в том, какую реакцию в ответ на опасность они стимулируют. Не зря адреналин называют «гормон страха» или же «гормон кролика», ведь он как раз стимулирует побег.

А вот норадреналин называют «гормон ярости» или «гормон льва», так как эта молекула скорее заставит дать сдачи и напасть в ответ. На соотношении этих двух гормонов основана реакция на опасность — «бей или беги».

Норадреналин в целом активирует нервную систему и подавляет центры бодрствования в мозгу. Каждому знакомо состояние, когда при стрессе человек не может заснуть — это благодаря действию норадреналина. Гормонам не объяснишь, что перед важным, но страшным событием с субъективной точки зрения (экзамен, собеседование и т.д), нужно, наоборот, выспаться. Организм слепо принимает эти события за угрозу и стимулирует выработку норадреналина.

Однако, норадреналин еще и стимулирует процессы обучения, для того, чтоб запомнить пути выхода из опасной ситуации.

Наибольшее количество норадреналиновых рецепторов расположено в области мозга, называемой голубым пятном. Отмечается, что у людей с холерическим, «взрывным» темпераментом очень высокая активность голубого пятна.

Еще одна функция норадреналина — это стимулирование выработки положительных эмоций после ухода от опасности. Азарт и риск, радость после экстремальных видов спорта — все это возникает благодаря норадреналину. Даже компьютерные игры могут стимулировать выброс норадреналина, поэтому радость от прохождения виртуального уровня на самом деле вполне реальна и имеет биохимическую основу.

Другой гормон, отвечающий за агрессивное поведение — это тестостерон, считающийся мужским гормоном (хотя у женщин он тоже вырабатывается).

Тестостерон отчасти похож на норадреналин, так как под его действием может возникать желание борьбы. Известно, что у победителей концентрация тестостерона выше, чем у проигравших. В то же время высокий уровень тестостерона коррелирует со склонностью к агрессивному поведению, из-за чего в США в 30х годах ХХ века преступников кастрировали. Но эта мера действия не привела к снижению агрессивности, что заставляет задуматься, только ли гормоны обеспечивают агрессию? Возможно ли, что агрессивное поведение — социальный конструкт?

Верность этого предположения доказывают эксперименты на животных. Если животное кастрировать до того, как оно начнет конфликтовать и бороться с другими животными, то его агрессивность снизится. Но если же кастрировать взрослое животное, неоднократно боровшееся за ресурсы и привыкшее к борьбе, то уровень его агрессивности не упадет, хотя тестостерона будет меньше.

Асоциальное поведения связывали даже с содержанием сахара в крови — при его низком уровне снабжение мозга нарушается, что может привести к насильственному поведению. В частности, алкоголь сильно понижает уровень сахара — и ни для кого не секрет, что в состоянии опьянения человек может быть способен на весьма жестокие поступки — драки и даже убийства.

Тем не менее, ученые считают, что ведущую роль в агрессии играют не гормоны, а социальное поведение, воспитание и условия жизни. Может быть, это и объясняет поведение парижан в XVI веке — вряд ли у них резко начали бушевать гормоны, скорее, агрессия поощрялась в обществе. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на изобретение чудо — таблетки, которая бы вмиг уничтожила всю агрессию, вероятно, проблема в социальных условиях. И пока точная природа агрессии все еще вопрос, остается надеяться, что однажды наука найдет ответ на него.

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