Лев Толстой впал в депрессию и оказался на грани самоубийства, потому что искал смысл жизни совсем не там, где нужно

Зачем я живу? Что же последует за моей мимолетной жизнью? Рано или поздно я умру. Как и все мои близкие.

Останется только тело, изъедаемое червями, и трупный запах.

Такие мрачные думы были у писателя Льва Толстого , автора «Войны и мира», в 1870-х. Он не утруждал себя мыслями о таких повседневных заботах, как, например, возделывание земли — ведь смерть в конечном счете все решит. Его мучил вопрос о смысле жизни.

Поскольку ответ все никак не находился, Толстой рассуждал так: «лучшее, что я могу сделать — это повеситься».

Толстой пришел к этому кризису из-за глубокого противоречия между религиозной и материалистической картинами мира. В то время это противоречие потрясло умы мыслящих граждан. Принципы христианства учили Толстого, что цель и смысл жизни должны быть чем-то вечным и возвышающим, быть объективной правдой.

Для материалистического мировоззрения подобная цель жизни, возвышающая человека, к сожалению, не годилась. Вселенной управляют холодные законы природы, для которых человек — лишь сгусток материи, как Толстой узнал из физики. Он «искал во всех науках», но так и не нашел того, что искал:

«Я убедился, что все, кто, подобно мне, ищут смысл жизни в разуме, ничего не найдут».

Решение Толстого было мистическим: он восхищался безоговорочной верой крестьян в Бога и создал собственную рационально-мистическую версию христианства, в которой вера не имела отношения к разуму. Когда Толстой умирал, тысячи русских приняли толстовство как свою религию.

Главная проблема Толстого заключалась в том, что он искал в окружающем мире нечто такое, что можно найти только в сердце человека.

То, что означает опыт в понимании ценности вещей.

А что, если мы согласимся с тем, что жизнь — простое путешествие, ценность которого — не где-то во вселенной, а в нас самих? Что, если ценным является то, что считает ценным наше сердце? Что, если этого уже достаточно?

У всего человечества примерно одни и те же основные ценности, поскольку в результате естественного отбора остались только те особи, которые отвечали определенным требованиям. Поэтому любовь к ближнему — одна из важнейших наших ценностей, ведь мы — стадные животные. Желание самореализации тоже не дает нам покоя.

Однако и в холодной механической вселенной можно построить свою жизнь на внутренних ценностях. Они появляются внутри нас, а не приходят извне.

Именно поэтому их достаточно для того, чтобы придать нашей жизни смысл. Именно поэтому жизнь стоит того, чтобы ее прожить!

Франк Мартела (Frank Martela) — финский философ, исследователь, автор научной литературы