Существует ли волшебная таблетка для счастья?

В последнее время интернет переполнен предложениями пройти курсы и стать счастливым. Новомодные тренеры и коучи обещают решить практически любую проблему человека. Стоит ли верить таким предложениям? Когда имеет смысл обращаться к коучу, а когда— к тренеру, и в чем разница между этими двумя представителями данного вида деятельности? Об этом и не только наше сегодняшнее интервью с практикующим психологом ВАМК, гештальт-терапевтом, модератором сайта «Мир женщины» на платформе «Миртесен» Анной Касаткиной

— Анна, вы ведете психологические тренинги. Расскажите, что это и кому это может быть надо?

— Основное направление моей работы «Эмоциональное здоровье как основа здоровья физического».

Эмоциональное здоровье складывается из эмоциональной устойчивости, умения снять стресс, быть оптимистом, способности развивать отношения, в которых обе стороны чувствовали бы себя в выигрыше. Сам смысл нашего существования имеет эмоциональную природу — мы окружаем себя теми людьми и вещами, к которым привязаны эмоционально. От эмоций, которые чаще всего испытывает и проявляет человек, зависит успешность его взаимодействия с окружающими людьми и его профессиональная деятельность. Чем положительнее относится человек к тому, что он делает, тем больше прилив творческой энергии и вероятность успеха. И здесь важно видеть, и осознавать свои ресурсы и опоры на окружающую действительность. Психологические проблемы часто связаны с отсутствием этого осознания.

Индивидуальные консультации помогают решать вопросы повседневности любого человека, у которого есть интеллект и желание что-то изменить в лучшую сторону.

Тренинги проходят в государственных и частных организациях. Среди тем: решение конфликтных ситуаций, сплочение коллектива, усталость сотрудников.

Кроме этого, я работаю в ВАМК, где провожу занятия по стрессоустойчивости, что особенно актуально сейчас, перед началом экзаменационной сессии.

— С какими вопросами к вам чаще всего обращаются клиенты?

— Проблемы в отношениях (с детьми, с родителями, с партнерами). Как выйти замуж. Страхи. Проблемы бесплодия, когда по медицинским показателям все в норме. «Треугольники» (несчастные жены или несчастные любовницы) — к сожалению, часто встречающаяся проблема. Это — лишь маленькая часть запросов.

— Что вы можете сказать о многочисленных тренерах и курсах, заполонивших интернет?

Среди них достаточное количество профессионалов в своем деле. Хотя встречаются курсы, дающие только сертификат и никакого практического применения.

— Действительно ли с помощью психологов можно значительно улучшить качество своей реальной жизни? Приведите примеры (области, которые можно скорректировать).

Конечно, «нельзя объять необъятное», и «волшебную таблетку» от всех болезней никто не даст. Особенно, если человек жил со своей проблемой лет 40, за час ее не решить. На это нужно время, силы и желание действовать. Вместе с тем, «дорогу осилит идущий».

И наибольших результатов достигают клиенты, которые осознают собственную ответственность за свою жизнь.

Что касается областей…Прежде всего, отношения. В парах, с детьми, с родителями, в коллективе — с начальниками и коллегами. Конфликты возникают, потому что собеседники друг друга не понимают, не слышат, или слышат через фильтры своего опыта.

Смерть близких. Есть такой термин «работа горя». Печаль об утрате — плата за любовь. Чем больше было любви, тем интенсивнее работа горя и глубже печаль. Свое бессилие перед изменившейся ситуацией, связанной с уходом из жизни близкого, надо как-то пережить.

Расставание с любимым человеком. Близко к предыдущей теме, с той лишь разницей, что партнер жив, здоров и иногда возвращается, как бумеранг, в самый неподходящий момент, изображая иллюзию продолжения отношений. Как остановить эти «камбэки» или хотя бы перестать реагировать на них, подкармливая, так называемого, «энергетического вампира». Как начать новые отношения.

Психосоматические заболевания. Давно известна связь тела и психики. Если нет медицинских нарушений (органических заболеваний), то с этим можно работать.

И об этих и многих других темах, к слову, можно почитать на сайте «Мир женщины» на платформе «Миртесен», где я работаю модератором и размещаю статьи уважаемых коллег.

— Давайте вернемся к определениям. В чем отличие коуча от тренера?

Тренер осуществляет учебно-тренировочную работу, направленную на обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных навыков сотрудников и руководителей с помощью определенных упражнений, направленных на это.

Коуч задает вопросы, помогающие достичь какой-то жизненной или профессиональной цели, и человек, отвечая сам на эти вопросы, находит наиболее подходящее для себя решение.

— Стоит ли с любой, даже небольшой проблемой обращаться к психологу?

Каждый человек проживает свою жизнь. Есть вещи, с которыми мы можем справиться сами или с помощью близких людей. Вместе с тем, если проблема повторяется, человек ходит по замкнутому кругу или не справляется с какой-то ситуацией самостоятельно, то — да, следует обратиться к психологу.

Проводя параллель с врачами: насморк и небольшую температуру, мы можем вылечить собственными силами и средствами, а если давление высокое или температура под 40 и никакие лекарства не помогают — вызываем скорую. Так же и с хроническими недугами — идем к врачу.

Обратиться к психологу, если сам не в силах справиться, — это выбор взрослого человека, ответственного за себя и своих близких.

— Как долго надо работать с психологом, чтобы произошли изменения или разрешилась проблема?

По-разному. У меня был случай, когда после 3 консультаций девушка вышла замуж, хотя до этого 5 раз проходила по одному и тому же сценарию отношений с мужчинами.

И был случай, когда после 10 консультаций девушка из детского дома не смогла найти подруг. К сожалению, из психотерапии она ушла — мы близко подошли к ее травме «потери». Боль от пережитого оказалось для нее еще слишком сильной, чтобы можно было с ней справиться. Пусть и с помощью психолога.

Многое зависит от травматизации, которая складывается из устойчивости нервной системы и степени вовлеченности в тяжелую жизненную ситуацию клиента. Вообще уважаемые мною гуру гештальт-терапии говорят, что для получения не просто заметных, а устойчивых изменений, нужен год терапии.

— Насколько дорого для обычного человека работа с психологом (разбеги по ценам). От чего зависит цена на консультации или курсы?

В городе индивидуальные консультации от 1000 рублей.

В интернете — по-разному. Средняя цена на коучинг — 4000-6000 руб. А, например, консультации по скайпу в технике расстановки запроса — 12000 рублей. Это уже авторская методика, она и стоит дороже, и работа более глубокая. Разброс по курсам в городе — от 500 рублей в местных тренинговых центрах до 10000 на бизнес-тренинги приезжих тренеров.

— На что надо обращать внимание при выборе психолога или тренера?

Про тренера — не могу сказать, это не моя специализация. Можно посмотреть на отзывы с тренингов.

А про психолога — это вечный студент, у него хорошее базовое образование, он постоянно пополняет свои знания и тренирует навыки. Основные его качества гибкость и устойчивость, умение слышать клиента. Устойчивость — способность без вреда для себя и клиента находиться рядом с чужими слезами, переживаниями, болью и неудачами. Гибкость — это способность идти за клиентом и поддерживать ростки позитивных изменений.

— Сложно ли вам в вашей жизни, ведь, наверняка, вы видите людей насквозь, и в том числе их недостатки, даже скрытые?

Если сравнить работу психолога с работой врача-терапевта, то врач не ходит с фонендоскопом и не слушает каждого встречающегося на его пути.

Работа гештальт-терапевта начинается с того, чтобы позаботиться о себе и своей безопасности. В противном случае, специалист может быстро выгореть. Поэтому я умею отстраняться от переживаний в повседневной жизни.

— Что бы вы пожелали нашим читателям?

Желаю заботиться о себе и своих близких. Замечать радостные события. Копить позитивные впечатления. Чаще бывать на природе. И любить жизнь — в ней много прекрасного