«Людям не хватает сказки»: бывший пилот рисует штукатуркой фантастические замки

Игорь Атрошенко создаёт барельефы на стенах с самыми разнообразными сюжетами: от древних людей и слонов до сказочных замков и народов майя. Его работы украшают дома курганских предпринимателей — мастер пока живёт там, но планирует перебраться в Екатеринбург, к сыну. Наши коллеги с портала 45.ru побывали у его заказчиков, а по дороге художник рассказал начистоту, какие бывают клиенты, как на стенах вырастают города и сколько стоит дом оформить.

Полгода разгружал вагоны, чтобы купить краски

В 1984 году я оканчивал школу. Со мной в классе учился Саша Васин, художник от бога. Учительница предложила за четвёрку по литературе оформить ей класс. Саша рисовал Достоевского, Пушкина, а я тексты писал. У Саши на столе лежал набор масляных красок, и мне так захотелось что-нибудь нарисовать! Я на тетрадном листке маслом написал яблоко и загорелся до такой степени, что на краски потратил 70 рублей со сберкнижки (всю зиму вагоны разгружал за эти деньги!). Деньги достались тяжело, и потратить на ерунду было жалко, купил дорогущие краски и после этого начал рисовать.

Лётчик, который строит бани

Лётчиком мечтал стать с детства, окончил Троицкое училище гражданской авиации. Ещё во время учёбы реставрировал иконы. Пришёл в Троицкую церковь и соврал, что учился в Ленинградском реставрационном училище, и меня якобы за драку отчислили. На пробу мне дали несколько икон, я их отремонтировал, подкрасил — в училище реставрировал. Днём маршировал, ночью — рисовал. Командир роты хороший мужик был — все условия создал. За три года не было ни одной жалобы, хотя сейчас понимаю, что технологии у меня были допотопными.

Летать так и не получилось: два года проработал в курганском аэропорту, он начал разваливаться, и нас сократили. Ушёл на курганскую ТЭЦ — ремонтировал насосы для турбин. Спустя 15 лет мне друзья предложили уйти в бизнес, они открыли колхоз, но он быстро прогорел. Тогда я занялся недвижимостью, после — строительством и барельефами.

Картина для Лувра

Всё это время я не оставлял творчество: продавал картины (пейзажи, море рисовал). В аэропорту два дня работаешь и два отдыхаешь, и в свободное от работы время разрисовывал ресторан, детские садики. В 1990-е годы картину одну у меня купили, обещали, что будет висеть в Лувре! Сказали, заплатят то ли 10, то ли 15 тысяч долларов. Картину отдал, а те люди пропали. Там море было нарисовано.

Мне нельзя облажаться

У меня было столько заказов, что приходилось отказываться — не успевал! Здесь все друг друга знают, и облажаться никак нельзя. Сделал хорошо — тебя следующим рекомендуют. Но в этот год снизилось количество: говорят, кризис. Последняя работа — замок за 150 тысяч. Я знаю, что мои работы стоят дороже, но заказчики просто платить не хотят. Сделал быстро — для них это не показатель качества, а, наоборот — думают, что работа была лёгкой. В таких случаях я говорю: возьми и попробуй сам.

Дерево из штукатурки

В последние годы делаю панно из ротбанда (штукатурная смесь. — Прим. ред.). Это не камень — отколол кусок и всё. Ротбанд прощает ошибки: его можно сломать и восстановить, в этом огромный плюс. Клиенту предложил комнату отдыха отделать деревом, прикинули — очень дорого. И я сделал штукатурку под дерево, а так куб дуба — 100 тысяч! Ещё привезти и обработать надо, а штукатурка 2,5 тысячи за квадратный метр с работой.

Этот замок — площадью около 12 квадратных метров. Работал я один. Сначала наносил слой, расчертил доски — фактура досок делается щёткой, которой пол подметают, или стамеской, потом красим — и готово. В барельефе с замком технология другая: подготовка стены, железные каркасы для веток — чтобы объём был, слой ротбанда, а потом рисунок вырезается скальпелями, гравёрами, мастихинами, столовыми ножами, всем, что «шкрябает» и царапает (всё точу сам), а после прокрашивается.

Использовал и кондитерские мешки, и даже пакеты из-под молока! Здесь камень, например, формой как настоящий, с другой стороны, я хочу, чтобы всё выглядело не настоящим, а как в сказке. В нашей жизни сказки людям не хватает.

Скажу по секрету — с той стороны ребята делали баню, когда работа уже была готова, и всю эту часть они обрушили! Сверлили с другой стороны, и огромный кусок просто упал… И я всё восстановил — месяц работы бесплатно!

Вместо замка должна была быть «природа русская, домик старенький с окном, в окне мужички пьют пиво и парятся веничками». Такой был эскиз в голове у заказчика.

— Обратился к одному мастеру, тот несколько раз нарисовал, ну совсем не то! — вспоминает Павел, которому Игорь отделал баню. — Говорю своему знакомому: «Кто у тебя там есть, давай его сюда!» Пообщались с Игорем, он показал, что умеет, и я ему дал полную свободу. А мужички с банькой подождут — у меня дом большой, сделаем ещё.

Замок за десять миллионов

Я хочу сделать что-то большое, но нет заказчика, который мог бы воплотить мои мечты. Я работаю с камнем, хочу построить огромный замок 13 на 8 метров и 4 метра высотой: резать камни, свет, решётки медные, ворота открывающиеся… Товарищу Муратову (зауральский промышленник. — Прим. ред.) предлагал за 10 миллионов построить такой замок, но он отказался. Не думаю, что из-за денег, скорее, из-за времени. Я бы года два делал.

Пытаюсь переехать в Екатеринбург, думаю, там люди более понятливые к такому творчеству, как у меня, а в Кургане хотят, чтобы было красиво, а платить не хотят. Да и считаю, что там более перспективно. В Кургане я свою нишу занял.

Пытался работать с агентствами, но они отталкивают. Мы, мол, дизайнеры! Девочка взяла — тун-тун-тун — набросала в компьютере интерьер и выдаёт за своё творчество. А творчество — это голова, руки и карандаш. Я не только знаю, как картинку сделать, я представляю, как весь дом построить, куда открывается дверь, как вставить окно, у меня более глубокие знания. И образование, которое даётся сейчас, от моего кардинально отличается.

Чтобы узнать, как смешать краски, я шёл в библиотеку читать и думать, поэтому эти знания никогда из головы не уйдут. А сейчас знания через интернет достаются легко. В Европе вот ручная работа больше ценится, чем работа чиновников и политиков, но у нас всё не так.