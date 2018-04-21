Звездная ринопластика, с которой (не) стоит брать пример

Фишка пластической хирургии в том, что к врачу приходят здоровые пациенты. У них ничего не болит, они просто хотят немного улучшить свою внешность. И доктор в праве отказать пациенту, если его ожидания завышены и их невозможно выполнить, а еще если с точки зрения эстетики и пропорций внешность и так гармонична. Посмотрим, кому из селебрити пластический хирург Максим Нестеренко одобрил бы операцию, а кому бы сразу отказал.

В случае с Дженнифер Энистон ринопластика была вполне оправдана. Впервые актриса сделала операцию в 1996 году, как раз перед началом съемок сериала «Друзья». Кто знает, получила ли она эту роль, если бы не исправила свой клювик. У ее героини Рейчел мы уже видим более узкий нос и без горбинки (у Энистон есть греческие корни). Кстати, звезда делала повторную операцию, в 2008 году. По слухам, тогда она была совмещена с септопластикой — исправлением искривленной перегородки, которая затрудняет нормальное дыхание. С тех пор, черты Дженнифер стали еще более изящными, при этом ее образ нисколько не утратил своей естественности, которую так обожают поклонники звезды.

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А вот делала ли операцию Николь Кидман даже профессионалу понять сложно, и этот вопрос уже давно является темой для постоянных пересудов. Если обратить внимание на старые фотографии, то очевидно, что нос у нее и без того всегда был маленьким и красивым. И даже если актриса делала когда-то ринопластику, то доктор выполнил ее филигранно. С другой стороны, раз изменений не видно, то стоит ли ложится под нож?

Зато ответ на вопрос, делала ли ринопластику Анджелина Джоли, сомнений не вызывает. Конечно, да! Посмотрите на ранние фотографии юной красотки, и вы сразу убедитесь, что над внешностью дивы изрядно потрудились. Если говорить о носе, то кончик стал меньше и более вздернутым, а горбинка исчезла. Судя по тому, что миллионы мужчин и женщин по всему миру считают Джоли секс-символом, операцию можно считать удачной. Вот только в погоне за идеалом не стоит забывать, что 80% индивидуальности нашему лицу дает именно нос, поэтому главное — не переборщить.

Кортни Лав Кому не повезло с операцией, так это Кортни Лав. Вдова Курта Кобейна , прославившаяся не столько творчеством, сколько разгульным образом жизни, всегда отличалась огромным, как она сама выражалась, «шнобелем». Однако то ли с врачом не повезло, то ли во время операции что-то пошло не так, а может быть, дерзкая Лав просто не соблюдала предписания доктора во время реабилитационного периода, ясно одно — нос стал меньше, но кривым. Причем настолько, что это заметно почти с любого ракурса. Но делать операцию повторно певица почему-то не спешит. Бодипозитив!

Не повезло и актрисе Деми Мур. После операции по изменению спинки носа — она хотела сделать ее более узкой — он стал ассиметричным и кривым. Тем более обидно, что ринопластика звезде была совсем ни к чему. Посмотрите ретро-снимки — ровный нос без горбинки, прекрасно вписывающийся в пропорции лица.

Бейонсе

Сомнителен опыт и певицы Бейонсе. С одной стороны, к работе врача трудно придраться. Нос получился идеальным: ровным, с аккуратным кончиком, узким, — то есть европеоидным, но при этом он неестественно сочетается с афроамериканскими чертами звезды.

Камерон Диаз

Очень органично выглядит нос Камерон Диаз. Она говорит, что решилась на операцию из-за спортивной травмы. Якобы в 2003 году звезда «Ангелов Чарли» серфила на Гавайях и сломала нос. Так ли это — неизвестно. Но ринопластика пошла знаменитости на пользу и только добавила шарма.

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Кстати, пластическими операциями последнее время не пренебрегает и сильная половина человечества. Правда, простые смертные заходят все-таки не часто — все еще сильна установка, что мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны. Среди тех, кто решается на пластику, — обычно либо боксеры, желающие устранить последствия спортивных травм, либо актеры, для которых внешность — это хлеб насущный. Но в случае с Микки Рурком, легендарным актером и бывшим боксером, присутствуют оба фактора. Во время боев Рурку ломали нос по меньшей мере пять раз, из-за чего ему приходилось неоднократно делать пластику. Благодаря стараниям пластических хирургов звезда фильмов «Однажды в Мексике» и «Город грехов» и сегодня продолжает карьеру в кино.

Ну и, пожалуй, настоящим эталоном зрелой мужской привлекательности является Джордж Клуни. В свои 56 лет он выглядит превосходно. Сыграла роль и ринопластика, за счет которой кончик носа стал меньше и аккуратнее, а спинка более аристократично. Выглядит органично. Так держать!