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«Сексуальная блондинка»: Джастин Бибер примерил образ женщины
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«Сексуальная блондинка»: Джастин Бибер примерил образ женщины 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
24-летний популярный певец Джастин Бибер, который прославился на весь мир через канал на YouTube, впечатляет своей внешностью. Нет, его многочисленные татуировки и эксперименты с прическами в последнее время уже мало кого удивляют, но вот стиль в одежде вызывает массу вопросов. На днях он опубликовала свое фото в женском образе.
Джастин Бибер пребывает в центре внимания общественности с момента появления в сфере шоу-бизнеса. Артист, которому удалось стать известным и популярным певцом благодаря своему каналу на YouTube, часто попадает в скандальные ситуации. За его микроблогом в Инстаграме следят почти 100 миллионов пользователей, которых он озадачил, представ перед ними в женском обличии. В сети обсуждают очередную выходку артиста канадского происхождения. На снимке он изображен фигуристой блондинкой, но большая часть пользователей уверена, что это изображение было обработано в программе «Фотошоп». Как бы то ни было, Джастин позировал в высоких ботфортах и мини-платье черного цвета. Образ дополнили красные ногти: «Мне нужно встретиться с моей сестрой Рейчел Бибер», — указал эпатажный артист.
После публикации фото получило около 5 миллионов «лайков», фанаты оценили юмор своего кумира, поступкам которого они уже не удивляются: «Класс, потрясающая девушка получилась». «Сексуальная блондинка, примерил отличные вещи». «Ни дать ни взять, а проблема на лицо». «С ним все в порядке?» «Нетрадиционная ориентация?» Примечательно, что женственный образ, который в последнее время использует Джастин Бибер, давно стал поводом для насмешек в его адрес. Молодого человека часто критикуют за выбор одежды, особенно ему нравится надевать вещи розового и красного цветов, нередко сочетая их в одном ансамбле.
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Женский форум
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