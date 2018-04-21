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Cardi B назвали новой fashion-иконой поколения
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Cardi B назвали новой fashion-иконой поколения 

Popcake.tv 52 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Западные СМИ Cardi назвали новой-иконой поколения. К такому выводу пришли модные издания Нью-Йорка. Дело в том, что всё больше и больше на улицах штатов стали появляться во внешних луках девочек-подростков стилистика фэн-стайла Карди. Манера одеваться, маникюр, луки в одежде и даже манере говорить и общаться с обществом.
Карди прокомментировала изданию: «Я рада узнать такое о себе. Моя цель показать девушка не стесняться себя, подчеркивать свои достоинства и не чураться комплексов».
Стоит отметить, что многие фэшн-эксперты не раз отмечали, что саму Карди упрекали в подражании Ники Минаж.
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