Cardi B назвали новой fashion-иконой поколения

Западные СМИ Cardi назвали новой-иконой поколения. К такому выводу пришли модные издания Нью-Йорка. Дело в том, что всё больше и больше на улицах штатов стали появляться во внешних луках девочек-подростков стилистика фэн-стайла Карди. Манера одеваться, маникюр, луки в одежде и даже манере говорить и общаться с обществом.

Карди прокомментировала изданию: «Я рада узнать такое о себе. Моя цель показать девушка не стесняться себя, подчеркивать свои достоинства и не чураться комплексов».

Стоит отметить, что многие фэшн-эксперты не раз отмечали, что саму Карди упрекали в подражании Ники Минаж.