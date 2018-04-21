5 самых необычных языков мира

Научно доказано, что изучение иностранных языков развивает интеллект. Дело не только в том, что вам приходится запоминать огромное количество новых правил и слов — изучая новый язык, вы изучаете новый способ мыслить, учитесь смотреть на мир не так, как заставляет вас родной менталитет. Американская культура и английский язык сопровождают нас с детства, поэтому нам несложно представить себе мир таким, каким его видят англоговорящие люди. Даже изолированная японская культура не кажется нам непостижимой загадкой — в отличие от языков ряда малочисленных племен. Чего в них только не встретишь: тысячу глагольных окончаний, сотню родов или полное отсутствие понятия времени, числа и цвета. Разобраться в том, как думают и говорят эти люди — сложная загадка для лучших лингвистов мира.

Пираха

Вы можете сказать просто: «Аня зажгла лампу», а можете добавить: «Папа видел, как Аня зажгла лампу» или даже «Мама проследила за тем, чтобы папа видел, как Аня зажгла лампу». Способность создавать такие предложения со вложенными конструкциями называется рекурсией. До начала XXI века считалось, что рекурсия — то качество, которое отличает человеческий язык от общения животных. Но в 2005 году теорию пришлось пересмотреть. Лингвист Дэниэл Эверетт привез из своей длительной амазонской экспедиции данные о невероятном языке племени пираха (европейцы знали о племени давно, но никогда не анализировали его язык). В нем нет не только рекурсии, но и понятий цвета, времени и числа. Это означает, что пираха не умеют считать и не знают, что такое «вчера», «сегодня» и «завтра».

Правило «живи сегодняшним днем» у жителей этого племени доведены до абсолюта — других дней у них просто нет. Как нет и привычного нам распорядка: жизнь пираха не делится не дневную и ночную, она всегда одинакова. Они даже не спят толком — только урывками от 15 минут до двух часов. Все остальное время пираха обеспечивают свою жизнедеятельность и «болтают» (правда, не очень понятно, как и о чем — язык племени скуден не только лексически, но и фонетически; здесь используются три гласных и восемь согласных). Мир пираха ограничен местом их проживания — за лесом для них фактически ничего нет, а объяснить племени численностью в 400 человек, что на планете живет 7,5 миллиардов людей, просто невозможно. Но все эти «мелочи» их и не волнуют: Эверетт и его жена пытались научить пираха числам и временам, но столкнулись с полной апатией аборигенов. Им не нужны цифры и течение времени. Они и так счастливы.

Представьте на секунду: никаких дедлайнов, никаких длительных проектов, никаких страхов о будущем, никаких сложных социальных взаимодействий — все вокруг спокойны, доброжелательны и счастливы. Все заботы сводятся к тому, что необходимо в данный момент времени. Никто не волнуется о богатстве и социальном статусе — зачем, ведь нет прошлого и будущего, нет ничего долговечного. Но есть и другая сторона медали. Пираха не знают ничего абстрактного, у них нет исторической памяти, нет даже космологических мифов. Жители племени считают, что память их народа ограничивается их собственной памятью и памятью тех, кто жил рядом с ними — и все, раньше ничего не было. Поэтому все попытки привить аборигенам христианство потерпели полное фиаско — «Кто такой ваш Иисус ? Почему вы ему верите, если вы даже его не видели?». Пираха не принимают ни чужого мировоззрения, ни чужих приспособлений, поэтому их язык и культура остались в первозданном виде, несмотря на периодические вторжения цивилизованных пришельцев.

Берик

А есть на свете язык, который, наоборот, одержим временем — это берик, на котором говорят около тысячи человек в Новой Гвинее. Вы просто не сможете сказать фразу с глаголом на этом языке, не указав время действия. Например, в русском есть слово «спать», и вы можете просто сказать: «Я спал». Когда-то в прошлом — может, минуту назад, может год назад — неизвестно. В берике тоже есть условный глагол «спать», но необходимость ставить его в определенную грамматическую форму не позволит вам просто сказать: «Я спал». Всевозможные аффиксы, добавляемые к глаголу, принудят вас рассказать, когда именно вы спали. А в некоторых случаях, и где вы спали. Так что скрыть информацию на берике просто невозможно. Овладеть им, являясь иностранцем, тоже, как понимаете, сложновато. Зато, овладев, вы сможете говорить фразы, типа: «сегодня я убил двух медведей на охоте» буквально одним словом. Правда, за пределами четырех деревень в Новой Гвинее вас вряд ли кто-то поймет.

Туюка

Еще один язык, в грамматике которого черт ногу сломит, это язык бразильского народа туюка. Народная молва гласит, что в нем 140 родов. Это не совсем так. Родов в нем, как и в любом нормальном языке, три, но зато существуют классификаторы. Их можно разделить на 10 смысловых групп, каждая из которых, в свою очередь, тоже делится на категории. Например, есть классификатор формы, у него еще девять подгрупп: одномерные гибкие предметы (пример: веревка), одномерные жесткие (коготь), двумерные гибкие (одежда), двумерные жесткие отдельные (мачете), двумерные присоединенные (дверь) и так далее. Склонение существительного полностью зависит от его классификатора, поэтому слова «дверь», «веревка», «девочка», «мать» могут изменяться совершенно по-разному.

Но на этом сложности освоения туюки не подходят к концу. Глаголы в этом языке имеют суффиксы, которые указывают на источник информации о вашем утверждении. Вы не сможете сказать: «У берега плавает крокодил», потому что особенности грамматики заставят вас подставить к глаголу один из пять суффиксов, по которому собеседник поймет ценность вашего сообщения. Туюка может сказать: «У берега плавает крокодил, я это видел/я это слышал/я видел круги на воде/мне об этом сказали/он всегда плавает в это время». В первом случае он применит суффикс визуального свидетельства, во втором — невизуального свидетельства, в третьем — косвенного зрительного свидетельства, в четвертом — чужого свидетельства, в пятом — своего собственного умозаключения. И это все жителям племени туюка приходится изучать с младенчества. Неудивительно, что число носителей языка сейчас составляет не больше тысячи человек.

Тайоре

Но вернемся к разговору о восприятии времени. Очень интересен в этом плане австралийский язык под названием тайоре, который когда-то имел множество диалектов, но постепенно слился в единый язык, потому что число говорящих на нем снизилось до нескольких сотен человек. Представьте себе течение времени: мы говорим, что прошлое позади нас, а будущее — впереди. Ничего подобного вы не услышите в племенах тайоре. Путем экспериментов лингвисты выяснили, что у этих людей время движется не вперед, а на запад. Если мы попросим русского человека или англичанина разложить карточки, на которых кто-то растет или что-то исчезает, то он разложит их слева направо (от младенца — к старику, от целого банана — к съеденному) — так же, как он привык читать. Абориген тайоре может расположить карточки справа налево, а может — слева направо: все зависит от того, где будут находиться для него восток и запад. Удивительно, что будущее для тайоре ассоциируется с той стороной света, где солнце заходит, а прошлое — с той, где оно встает.

Феномен времени, текущего строго с востока на запад, можно объяснить своеобразными отношениями тайоре с пространством. Они не знают понятия «справа» и «слева», «сзади» и «спереди», просто потому что не привыкли ориентироваться по себе. Пространство они обозначают только по системе «север-юг-запад-восток». Фраза «твоя миска стоит на юго-востоке» в этом языке звучит абсолютно нормально. Если человек из племени тайоре захочет показать вам пальцем назад, то он укажет прямо на себя, как будто его тело не является какой-то преградой. Неизвестно, как такое строение языка сказывается на характере тайоре, но известно, что их ориентация в пространстве достигает невероятной сноровки — конечно, ведь с раннего детства они учатся находить стороны света без компаса. Даже в вашем родном городе тайоре, вероятнее всего, будут ориентироваться лучше вас. Для них не составляет никакого труда с точностью вспомнить любое пространство, которое они когда-либо видели в своей жизни.

Рачасап

До сих пор мы говорили о языках, которыми теперь владеют лишь небольшие группы людей. Рачасап — язык, который был создан специально для одного человека (правда, владеет им целая нация). В XIV веке в Таиланде появился придворное наречие, разработанное специально для того, чтобы всячески возвышать короля. Удивительно, но он представляет собой не просто тайский очень «высокого штиля», как сказал бы М. В. Ломоносов, но фактически другой язык с кхмерскими корнями. В рачасапе нет слов, вроде «ноги», «глаза» или «лицо» — все их заменяют более благозвучные синонимы: «лотосоподобные стопы», «прекрасные очи», «лучезарный лик». Конечно, ведь невозможно себе представить, что у такого богоподобного существа, коим является тайский король, были бы обыкновенные части тела. При общении с солнцеликим вы вряд ли обойдетесь обращением «мистер» или даже «Ваше величество». Любой разговор с представителем королевского дома до пятого колена стоит начинать со слов: «Я, кто не более, чем прах у Ваших ног».

На этом глубоко изысканном языке поэты слагали стихи и драмы, прославляющие великие подвиги полубожественных героев. Но если вы думаете, что рачасап остался в Средневековье, то вы глубоко ошибаетесь: среднестатистический таиландец до сих пор в состоянии понимать (а иногда и изъясняться) на придворном наречии. Все новости о короле в Таиланде произносятся исключительно на рачасапе, на нем же ведутся аудиенции во дворце. Учитывая тот факт, что придворный язык никак не менялся на протяжении последних 7 веков, нам остается только посочувствовать жителям Таиланда.

Самые необычные языки мира: научный взгляд

Разумеется, это далеко не все необычные языки мира. Исследователи даже составили Всемирный атлас языковых структур с целью выявить самые необычные особенности языков мира с точки зрения частотности. В этом атласе интересен не столько список самых обычных и необычных языков, сколько статистика по каждой грамматической структуре, например, построению вопроса. Как ни странно, наш любимый английский язык (а также немецкий и часть скандинавских) по этому признаку считаются необычными — только 1,4% языков атласа меняют порядок слов в вопросительных предложениях. В большинстве случаев характер фразы определяется специальной вопросительной частицей и/или интонацией. Но мексиканский язык чалкатонго переплюнул всех. В нем вопросы никак не отличаются от утвердительных предложений. Вообще никак, даже интонацией. Понять, что имеет в виду собеседник можно только по контексту. Представляете, как внимательно слушают друг друга мексиканцы, говорящие на чалкотонго?

Сейчас атлас объединяет около 2,5 тысяч языков (из семи с лишним тысяч). Результаты, которые демонстрирует статистика в атласе иногда отличается от того, что думают лингвисты и обычные люди. Так, привычные для нас английский, немецкий или испанский в глобальных масштабах оказываются необычными, а сложные, по мнению лингвистов, языки, вроде венгерского или хинди, напротив, имеют вполне стандартную по мировым меркам грамматику. Самым необычным атлас считает восточноармянский язык, самым стандартным — хинди. Русский с коэффициентом 0,4 относится скорее к обычным языкам (чем ближе коэффициент к единице, тем более оригинальным считается язык).