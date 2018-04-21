В Тюмени нашли виртуальный способ исполнить реальные желания

Вы заметили, как стремительно пронесся мимо апрель? Вот и я нет. Неделя в штатном режиме: спешка за событиями, которые, в общем-то, стали цикличным повторением прошлого. Меняются лишь имена героев и незначительные детали, украшающие финальный аккорд. Единственное, о чем я думаю после этой 5-дневной рабочей гонки — случайности не случайны.

Именно так. Помните мою недавнюю заметку о двух девушках из Тюмени, которые променяли сибирские холода на азиатское лето? Леся Атясова уехала во Вьетнам, потому что устала от холода, да и работа в «лучшем городе земли» ее больше не радовала. Кристина Краснова покинула Тюмень, в целом, по тем же причинам, только в качестве места дисклокации выбрала остров Бали. З — Зависть. Белая, конечно. Эти сибирячки в очередной раз доказали, что нет ничего невозможного и для «сбычи мечт» нужно всего лишь сделать шаг вперед.

Собственно, о шаге. Буквально через день после публикации материала о путешественницах я вдруг неожиданно для самой себя начала заниматься картой желаний. Вроде бы, дело непыльное, но в то же время многозначительное. По крайней мере, для такого человека, как я — верящего в силу визуализации.

Да, есть в Тюмени такой любопытный проект под названием «Я верю в будущее». Это своего рода виртуальная карта желаний или коллаж — называйте, как вам удобнее. Вы:

регистрируетесь на сайте ядоверяю.рф;

загружаете свое фото, которое будет красоваться в самом центре карты желаний;

выбираете фон для вашей карты;

собственно, клеите разные стикеры с вашими «хотелками» и подписываете их (конкретизируете).

Сейчас на сайте 3001 карта желаний. Именно столько тюменцев и тюменок решили помочь своим мечтам осуществиться с помощью силы визуализации или других людей. Вы не ослышались: незнакомый человек может воплотить вашу мечту в реальность, как это стало с девушкой, которая хотела полетать в аэротрубе (и владелец аэротрубы подарил ей такую возможность!), или с мальчиком, который хотел попасть на чемпионат мира по футболу (и игроки ФК «Тюмень» подарили ему билет в фан-зону!). Еще — различные мастер-классы и спортивные занятия (как, например, тренировка от A-Gym).

Но есть и другие немаловажные и даже забавные факты проекта «Я верю в будущее» (на основе анализа уже составленных карт желаний):

люди мечтают о карьерном и личностном росте, путешествиях и домашних питомцах (кто-то даже намерен завести крокодила);

в основном, карты желаний создают тюменцы в возрасте от 22 до 27;

женщины участвуют в проекте активнее мужчин (соотношение — 70 к 30);

есть немалое количество тех, кто хочет научиться варить мыло (и скоро для них будет проведен мастер-класс).

Что касается меня, то свою виртуальную карту желаний я все-таки составила и даже опубликовала на своей странице в ВК. Правда, стикеры-хотелки подписывать не стала (и не потому, что стесняюсь, а потому что… поздно поняла, что так, оказывается, можно!). Приглашаю присоединиться к проекту и надеюсь, что в скором времени ваши мечты сбудутся. И если в этом поможет карта желаний от команды «Ядоверяю», то почему бы и правда не попробовать?