Его удручало пренебрежительное отношение босса, пока он не узнал один секрет

Удивительная история о ложных оценках, предвзятости и человечности, которая заставляет смотреть на мир другими глазами!

Каждый день мой начальник заезжал на свою виллу на шикарном авто. Я же должен был распахивать ворота и приветствовать его. Я работал охранником его резиденции. Но он никогда не отвечал на мои приветствия ни жестом, ни взглядом. Никак.

Однажды он меня застал за поиском объедков в мусорном контейнере. Никакой реакции, как обычно, не последовало, словно он меня и не видел.

На следующий день ровно на том же месте я обнаружил бумажный пакет. Он был чистым, а внутри лежала аккуратно сложенная и завернутая еда. Все продукты были свежими и хорошими, как будто бы их купили в супермаркете. Конечно же, я забрал пакет и был безмерно счастлив.

С тех пор каждый день я находил пакет со свежими овощами, и там было все, что мне нужно. Это превратилось почти в ежедневный ритуал. Я, жена и дети питались теперь гораздо лучше. Но в голове висел один вопрос: кто же это мог быть? Кто мой таинственный добродетель?

И вот однажды, придя на работу, я узнал, что умер мой начальник. В тот день к особняку стеклось множество народа. Тогда же я впервые не нашел еды на привычном месте. Я подумал, что кто-то из приезжих забрал ее, но то же самое повторилось и на второй, и на третий, и на четвертый день.

Шли недели, а подспорья не было, и мне стало трудно прокормить семью. Наконец я решил подойти к жене своего покойного начальника и попросить о повышении зарплаты. В противном случае я бы ушел с поста.

Выслушав меня, она поджала губы: «2 года вам было достаточно этой зарплаты, и вы не говорили ни слова. Отчего же теперь вам стало не хватать?» Я пытался найти хоть сколько-нибудь внятные объяснения, но было видно, что мои слова ее не убеждают.

И тогда я решился рассказать всю историю от начала до конца: и про пакет, и про еду, и про то, как однажды ее не стало. Она переспросила: «Когда вы, говорите, перестали находить пакеты?»

“В день, когда умер ваш муж”, — ответил я и сам испугался того, что сказал. Все яснее и яснее начала доходить до меня суть. Так вот кто на самом деле был моим благодетелем! Тот же человек, который, казалось, не умел улыбаться людям, стоящим ниже по социальной лестнице.

Внезапно его жена разрыдалась, и я уже было начал жалеть, что попросил прибавки к жалованью. Я просил ее успокоиться и не плакать, говорил, что не знал, кто помогает мне, и заверял, что безо всякой прибавки останусь на должности и продолжу нести свою службу охранника.

Но женщина прервала меня: «Не переживайте, я плачу, потому что наконец нашла седьмого человека. Видите ли, я знала, что каждый день мой муж раздавал семь сумок с продуктами семи разным людям. Шестерых я уже нашла, дело оставалось за малым. Теперь вот я узнала о вас».

С того самого дня я начал получать пакет с едой каждый день. Только теперь не находил его возле мусорки — сын моего покойного начальника приходил ко мне домой и отдавал прямо в руки. Сколько раз ни пытался я поблагодарить его, парень никогда не отвечал. Совсем как отец… Однажды я не выдержал и почти крикнул: «СПАСИБО!» Парень повернулся и попросил не обижаться, если он не отвечает: у них с отцом были врожденные проблемы со слухом.

Источник: EliteReaders

Перевод и адаптация: Маркетиум