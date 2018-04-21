Не остановить: Зейн Малик сделал большую татуировку на голове (фото)

После расставания с моделью Джиджи Хадид, молодой певец Зейн Малик регулярно шокирует своих поклонников — то покрасится в белый, то в зеленый. Недавно исполнитель и вовсе побрился налысо, а теперь его голову украшает новая татуировка.

Новым рисунком Зейн поделился в своем Инстаграме. На черно-белой фотографии с размытым эффектом можно разглядеть самого певца, который повернут к камере левой стороной головы. Над его ухом можно разглядеть рисунок с узором, похожий на татуировку.

Некоторые поклонники были шокированы публикацией исполнителя, но другие обратили внимание на то, что эта фотография понравлась бывшей девушке Зейна Джиджи. Теперь фанаты надеятся на возобновление отношений, ведь недавно Зейна видели выходящим из дома, в котором живет его экс-возлюбленная.

Напомним, что Зейн и Джиджи встречались три года. После расставания Зейн выпустил новый трек Let Me, в котором рассказал об их отношениях.

В этом весь смысл жизни, верно? Мы переживаем эмоции, которые остаются в воспоминаниях. Я стараюсь записывать все это, чтобы размышлять и анализировать, а затем превращать это в опыт