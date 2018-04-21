Ещё
Не остановить: Зейн Малик сделал большую татуировку на голове (фото)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не остановить: Зейн Малик сделал большую татуировку на голове (фото) 

Журнал ОК! 2 часа назад
После расставания с моделью Джиджи Хадид, молодой певец Зейн Малик регулярно шокирует своих поклонников — то покрасится в белый, то в зеленый. Недавно исполнитель и вовсе побрился налысо, а теперь его голову украшает новая татуировка.
Новым рисунком Зейн поделился в своем Инстаграме. На черно-белой фотографии с размытым эффектом можно разглядеть самого певца, который повернут к камере левой стороной головы. Над его ухом можно разглядеть рисунок с узором, похожий на татуировку.
Некоторые поклонники были шокированы публикацией исполнителя, но другие обратили внимание на то, что эта фотография понравлась бывшей девушке Зейна Джиджи. Теперь фанаты надеятся на возобновление отношений, ведь недавно Зейна видели выходящим из дома, в котором живет его экс-возлюбленная.
Напомним, что Зейн и Джиджи встречались три года. После расставания Зейн выпустил новый трек Let Me, в котором рассказал об их отношениях.
В этом весь смысл жизни, верно? Мы переживаем эмоции, которые остаются в воспоминаниях. Я стараюсь записывать все это, чтобы размышлять и анализировать, а затем превращать это в опыт
Журнал ОК!: последние новости
Сын Джастина Тимберлейка запрещает певцу брать его игрушки (видео) Ким Кардашьян и ее сестры закрывают свою первую сеть магазинов DASH Дженна Деван впервые вышла в свет после объявления о разводе с Ченнингом Татумом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь9
Зачем женщинам нужен секс без оргазма
Звезды, которые превосходно живут без детей25
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом157
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение