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Рита Дакота рассказала о психологических проблемах
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Рита Дакота рассказала о психологических проблемах 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Рита Дакота откровенно призналась фанатам, что слишком сильно устала и эмоционально сорвалась.
"Хочется реветь, закрывшись в каморке, чтобы не портить своей унылой рожей настроение окружающим", — написала Рита. При этом певица заметила, что нет никакого повода для грусти, она просто попыталась делать слишком много дел одновременно — ухаживать за ребенком, быть хорошей хозяйкой, другом, партнером, бизнесменом, музыкантом и работодателем.
Дакота отметила, что иногда нужно снимать с себя часть ответственности и заниматься чем-то одним, в противном случае по всем фронтам человека ждет провал и расстройство.
Поклонники поняли своего кумира и заметила, что подобное происходит с каждым, нужно дать себе время успокоиться и отдохнуть.
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