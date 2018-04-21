Рита Дакота рассказала о психологических проблемах

Певица Рита Дакота откровенно призналась фанатам, что слишком сильно устала и эмоционально сорвалась.

"Хочется реветь, закрывшись в каморке, чтобы не портить своей унылой рожей настроение окружающим", — написала Рита. При этом певица заметила, что нет никакого повода для грусти, она просто попыталась делать слишком много дел одновременно — ухаживать за ребенком, быть хорошей хозяйкой, другом, партнером, бизнесменом, музыкантом и работодателем.

Дакота отметила, что иногда нужно снимать с себя часть ответственности и заниматься чем-то одним, в противном случае по всем фронтам человека ждет провал и расстройство.

Поклонники поняли своего кумира и заметила, что подобное происходит с каждым, нужно дать себе время успокоиться и отдохнуть.