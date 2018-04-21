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67-летняя модель, которая выглядит просто обворожительно!
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67-летняя модель, которая выглядит просто обворожительно! 

Карельские вести 1 час назад
Вы ошибаетесь, если думаете, что карьера модели заканчивается в 35 лет. Ингмари Леми исполнилось 67, но это не помешало ей заниматься любимым делом. Даже наоборот, женщина очень популярна в мире модельного бизнеса! И во многом это случилось благодаря тому, что она не молодится и очень выгодно подчеркивает свою зрелую привлекательность.
Известной фотомоделью Ингмари стала еще в 1960-х годах. Будучи еще молоденькой девушкой она приехала на отдых в Париж, где на одной из дискотек ее заметил местный фотограф. Он сделал несколько снимков и поместил их в Harpers Bazaar Magazine.
После такого неожиданного дебюта Ингмари стала популярной моделью и начала работать с известными агентствами в Италии, Германии, США, Англии и родной Швеции.
В 1971 году ее фотографию напечатали на обложке Vogue.
Когда пришло время выходить на пенсию, женщина создала свою линию дизайнерской одежды. А в 1992 году она снова вернулась к любимому делу — переехала в СШа и возобновила модельную карьеру.
Ингмари — это одна из тех женщин, которые с годами становятся только лучше.
Особенно выгодно она смотрится на фоне 60-летних гламурных див, всячески пытающихся выдать себя за 20-летних девиц.
Глядя на фотографии этой женщины, начинаешь понимать, что стареть действительно можно красиво! Естественность, простота, добрая улыбка и искорки в глазах — вот что делает человека молодым и красивым!
Каждой женщине стоит поучиться у Ингмари принимать свой возраст с достоинством. Потому что, как она смогла доказать, красивой можно быть в любом возрасте!
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