67-летняя модель, которая выглядит просто обворожительно!

Вы ошибаетесь, если думаете, что карьера модели заканчивается в 35 лет. Ингмари Леми исполнилось 67, но это не помешало ей заниматься любимым делом. Даже наоборот, женщина очень популярна в мире модельного бизнеса! И во многом это случилось благодаря тому, что она не молодится и очень выгодно подчеркивает свою зрелую привлекательность.

Известной фотомоделью Ингмари стала еще в 1960-х годах. Будучи еще молоденькой девушкой она приехала на отдых в Париж, где на одной из дискотек ее заметил местный фотограф. Он сделал несколько снимков и поместил их в Harpers Bazaar Magazine.

После такого неожиданного дебюта Ингмари стала популярной моделью и начала работать с известными агентствами в Италии, Германии, США, Англии и родной Швеции.

В 1971 году ее фотографию напечатали на обложке Vogue.

Когда пришло время выходить на пенсию, женщина создала свою линию дизайнерской одежды. А в 1992 году она снова вернулась к любимому делу — переехала в СШа и возобновила модельную карьеру.

Ингмари — это одна из тех женщин, которые с годами становятся только лучше.

Особенно выгодно она смотрится на фоне 60-летних гламурных див, всячески пытающихся выдать себя за 20-летних девиц.

Глядя на фотографии этой женщины, начинаешь понимать, что стареть действительно можно красиво! Естественность, простота, добрая улыбка и искорки в глазах — вот что делает человека молодым и красивым!

Каждой женщине стоит поучиться у Ингмари принимать свой возраст с достоинством. Потому что, как она смогла доказать, красивой можно быть в любом возрасте!