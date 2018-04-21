11 глаголов, которые употребляются неправильно

О, великий и могучий русский язык, он настолько сложен и хитер, что порой может запутать даже самого грамотного. Какие-то слова в нем меняются, дополняются, а то и вовсе отбрасываются за ненадобностью. Очень часто такая путаница возникает и с некоторыми глаголами. В этой статье мы подобрали для вас самые «популярные» слова, в употреблении которых чаще всего возникают досадные ошибки.

“Класть” или «ложить»

Сразу огорчим вас, но глагола «ложить» в современном русском языке не существует. Ровно так же как и глаголов «покласть» или «накласть». В словарях эти слова отмечены специальной пометкой — «просторечное». Поэтому если от своих знакомых вы услышите «поклади» или «ложь сюда» — это ошибка. Не берите с них пример, а лучше расскажите им о двух простых правилах:

Корень «лож» употребляется только с приставкой. Поэтому говорим: «положил», «уложил», «выложил», «наложил» и т. д. Причем эти глаголы используются только тогда, когда вы хотите сказать, что действие будет совершено в будущем или уже было совершено.

Слово «кладу» употребляется, как правило, без приставок: «кладет», «клал», «буду класть» и т. д. Соответственно, никаким «покладу» в лексиконе не место.

“Поезжай или «езжай»

Если вы употребляете в разговорной речи слова «езжай», «едь» или «ехай» — вы заклятый враг филолога. Повелительная форма от глаголов «поехать» и «ехать» будет только с приставкой — например, «поезжай», «заезжай», «приезжай» и т. д. Употребление слова «езжай» без приставки считается в принципе допустимым, но нежелательным в разговорной речи.

“Сажать” или «садить»

Картошку в огороде, цветы на грядке и детей за стол можно только «сажать». «Садить» в наше время уже не модно, поскольку официально этот глагол давно признан устаревшим. Но если использовать его с приставками, то вы на правильном пути: посадить, усадить, высадить.

“Зажжем” или «зажгем»

Так все же «жж» или «жг»? Если речь в контексте идет о первом или третьем лице множественного числа, то однозначно говорим: «я зажгу», а «они зажгут». «Я зажжу» даже писать сложно. А вот «ты зажгешь» и «мы зажгем» уже не литературно. Здесь употребляется только форма с удвоенной «ж». Извините.

“Печет” или «пекет»

Чередующиеся согласные в корне преследуют и этот глагол. Здесь действует то же правило, что и в слове «зажжем»: «я пеку», «они пекут», но «мы печем» и «бабушка печет».

“Надеть” или «одеть»

Конечно, оба этих слова правильные, но употребляются в разных значениях. Поэтому запомните: если «надеть», то что-то, если «одеть», то кого-то или что-то, например манекен. Как вариант, вот вам еще одна нехитрая подсказка — семантическое отличие глаголов, которые образуют разные антонимические пары, а именно: надеть — снять, одеть — раздеть (невозможно «раздеть куртку» или «надеть ребенка»).

“Помаши” или «помахай»

Очень часто в разговорной речи мы слышим, как кто-то кому-то «махает» и закрываем на это глаза, хотя слово уж очень режет слух. Да и к тому же это не литературно, правильно будет «машет», «машут». Возможно, причиной неверного употребления этого глагола является его произношение в прошедшем времени: “ махал” или «махали». Поэтому детей учите говорить правильно: «Помаши на прощание ручкой».

“Пойдемте” или «пошлите»

Если вы говорите: «Пошлите в кино!» — это грубейшая ошибка. В этом варианте нужно использовать глагол «пойдемте». Слово «пошлите» можно употребить в другом контексте, например если кого-то нужно куда-то послать, направить: «Пошлите его в магазин за хлебом!».

“Таял” или «таил»

Когда речь идет о снеге — правильно будет говорить «таял». В случае, если вы хотите сказать, что кто-то что-то держал в тайне, используйте слово «таил». Вот такие они хитрые, глаголы-паронимы. Смотрите, не перепутайте.

“Есть” или «кушать»

На самом деле, конечно, оба этих глагола по праву занимают свои законные места под словарным солнцем. К примеру, если вы приглашаете к столу гостей, то уместно и вежливо употреблять слово «кушать». Оно же применяется, когда вы зовете обедать или ужинать ребенка. А вот при обращении к взрослому человеку, в частности к мужчине, вариант может быть только один — «пойдем есть» и никак иначе.

“Убежду” или «убедю»

Оба эти слова не существуют в русском языке, это просто грамматическая игра. Глагол «убедить», так же как и глагол «победить», являются «недостаточными» — у них просто-напросто не существует форм первого лица единственного числа. И если вам действительно кого-то нужно убедить -используйте описательный прием, вводите вспомогательные слова. Например, «я смогу убедить», «я попытаюсь убедить» и т. д.