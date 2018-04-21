Сын Джастина Тимберлейка запрещает певцу брать его игрушки (видео)

Джастин Тимберлейк старается проводить больше времени с семьей. Недавно певец даже заявил, что в мировой тур отправится со своими женой и сыном. О теплых семейных отношениях Джессики Бил, Джастина Тимберлейка и их сына Силаса свидетельствуют и публикации в социальных сетях исполнителя.

В своем Твиттере Тимберлейк поделился видео, на котором он играет на игрушечной мини-гитаре, а его трехлетний сын не разделяет скрытые таланты своего папы. Слышно, как за кадром Силас просит отца не трогать его вещи, чему Джастин становится очень удивлен.

Жизнь отца. Его игрушки = мои игрушки

Dad life. His toys = my toys. @PJMasksUS https://t.co/x8sCRb8GZE pic.twitter.com/qj4QAnVhWK

— Justin Timberlake (@jtimberlake) April 20, 2018

Известно, что семья Тимберлейка сейчас находится в Мексике на свадьбе брата Джессики Бил.