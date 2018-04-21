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Сын Джастина Тимберлейка запрещает певцу брать его игрушки (видео)
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Сын Джастина Тимберлейка запрещает певцу брать его игрушки (видео) 

Журнал ОК! 1 час назад
Джастин Тимберлейк старается проводить больше времени с семьей. Недавно певец даже заявил, что в мировой тур отправится со своими женой и сыном. О теплых семейных отношениях Джессики Бил, Джастина Тимберлейка и их сына Силаса свидетельствуют и публикации в социальных сетях исполнителя.
В своем Твиттере Тимберлейк поделился видео, на котором он играет на игрушечной мини-гитаре, а его трехлетний сын не разделяет скрытые таланты своего папы. Слышно, как за кадром Силас просит отца не трогать его вещи, чему Джастин становится очень удивлен.
Жизнь отца. Его игрушки = мои игрушки
Dad life. His toys = my toys. @PJMasksUS https://t.co/x8sCRb8GZE pic.twitter.com/qj4QAnVhWK
— Justin Timberlake (@jtimberlake) April 20, 2018
Известно, что семья Тимберлейка сейчас находится в Мексике на свадьбе брата Джессики Бил.
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