Тутта Ларсен открыла новый способ релаксации

Телеведущая призналась, что их семейный доктор не рекомендует проводить много времени в расслабленном состоянии. По словам этого специалиста, человек развивается только путем преодоления ежедневных трудностей. Если же кто-то проводит слишком много времени, отдыхая и бездельничая, он вскоре начинает деградировать, толстеть, тупеть и т.д.

Чтобы держать себя в тонусе, по утрам Тутта делает массаж сухой щеткой и употребляет стакан горячей воды на голодный желудок. Еще одним секретом активности является плотный рабочий график, где съемки чередуются с фотосессиями, занятием спортом и появлением в эфире на радио. Телеведущей не удается отдохнуть и вечером. Дети, муж и няня постоянно отвлекают Туту своими проблемами.