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Тутта Ларсен открыла новый способ релаксации
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Тутта Ларсен открыла новый способ релаксации 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая призналась, что их семейный доктор не рекомендует проводить много времени в расслабленном состоянии. По словам этого специалиста, человек развивается только путем преодоления ежедневных трудностей. Если же кто-то проводит слишком много времени, отдыхая и бездельничая, он вскоре начинает деградировать, толстеть, тупеть и т.д.
Чтобы держать себя в тонусе, по утрам Тутта делает массаж сухой щеткой и употребляет стакан горячей воды на голодный желудок. Еще одним секретом активности является плотный рабочий график, где съемки чередуются с фотосессиями, занятием спортом и появлением в эфире на радио. Телеведущей не удается отдохнуть и вечером. Дети, муж и няня постоянно отвлекают Туту своими проблемами.
Женщина похвасталась, что недавно вспомнила один эффективный способ релаксации и борьбы со стрессовыми ситуациями — обыкновенное вязание. Единственная проблема, которую заметила Ларсен в подобном увлечении — спицы не всегда можно взять с собой. Но то же самое можно сказать и о ванне с солью. Тутта поинтересовалась, какие способы помогают отвлечься ее подписчицам. Ведущей порекомендовали заняться вышивкой, йогой или уехать от семьи на неделю, чтобы провести время наедине с собой.
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