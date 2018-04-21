Чистые помыслы: три правила информационной гигиены

Строя карьеру сегодня, мы конкурируем не только друг с другом — в профессионализме, не только с молодежью — в возрасте, но и с искусственным интеллектом — замахиваясь аж на человеческие возможности. Всего 20 лет назад залогом успешной карьеры было закончить институт, 15 лет назад обязательным стало повышение квалификации и второй диплом, 10 лет назад на визитках появилась аббревиатура MBA. Но пришло время, когда «титульное» образование и возрастной ценз не работает.

Сегодня ни один диплом не защищает от появления очередного пункта в списке квалификаций профессии. Отсюда у любого профессионала, который строит карьеру, возникает вопрос, откуда взять энергию и время на эту гонку.

Куда уходит энергия?

Наш мозг — это мощная энергетическая машина. При массе менее 2% от общей массы тела он использует 20% калорий. Но насколько мы контролируем, как тратится эта энергия? Все ли ресурсы уходят на полезную работу? Вовсе нет. Оказывается, большая часть энергии тратится на бесполезные активности.

Исследования показывают, что когда мы сидим на скучном выступлении и боремся со скукой и раздражением на спикера, происходит колоссальная трата энергии. Когда мы выходим после встреч на нетворкинг, не особо получая от этого удовольствие, киловатты энергии тратятся, чтобы противостоять нежеланию действовать, искусственно улыбаться и изображать заинтересованность.

Любой внутренний и уж тем более внешний конфликт отнимает ментальную энергию. Похожее происходит, когда мы просто сидим в кресле самолета или на пассажирском сидении машины: наш мозг борется с желанием контролировать ситуацию и невозможностью командовать пилотом или водителем, чтобы обеспечить себе безопасность.

Гораздо эффективнее энергия мозга расходуется, когда у нас есть увлеченность тем, что мы делаем, страстное отношение к предмету. Мозг не просто оперирует, он параллельно постоянно вбрасывает дофамины — гормоны удовольствия — и мы получаем два в одном: энергию и радость. Что может быть лучше, чем работать и получать от работы энергию и силы?

Основываясь на куче теории и собственной практике, существует простая, но удивительно эффективная система «информационной гигиены», состоящей из трех шагов.

Проведите информационный аудит

Снаружи в ваш мозг поступает ежесекундно огромное количество сигналов. Давайте начнем с их аудита, чистки внешних информационных потоков. Берем все и предельно честно перечисляем согласно двум важным критериям: что полезно и что доставляет вам удовольствие. Анализировать надо буквально все: ленту в Facebook и Instagram, если это есть в вашем информационном пространстве, телевизор, людей, собрания и конференции, YouTube. Вы обратили внимание, что ваших собеседников, всех людей, с кем вы сталкиваетесь в ежедневной жизни, мы тоже включаем в аудит. Речь же идет о внешнем информационном аудите (дети, кстати, также входят в этот список).

Все ли, что вы читаете или слышите, вам полезно и приятно? Что можно вычеркнуть без потери качества жизни из своего информационного окружения? Например, я отписалась от показа новостей почти всех своих друзей в социальных сетях. Не потому, что я с ними не дружу, а потому что информация с их лент не приносит мне ни пользы, ни особого удовольствия. Так освободилось место под подписки на интересные мне СМИ, страницы любопытных авторов и видеопосты из заповедников с миленькими кенгурятами и пингвинами. Да, я честно призналась себе, что вот это — мне интересно. А вот это — приятно, хоть и бесполезно. Так можно получить свою дозу дофамина между рассуждениями о перекройке генома и причинами роста биткоина. И кто знает, может именно эта информационная доза порой спасает.

С людьми, к сожалению, придется поступать так же. Негативный поток снаружи не только отнимает вашу ментальную энергию, он может надолго поместить вас в эмоционально подавленное состояние, при котором, например, в гиппокаме (часть системы головного мозга, участвующий в консолидации памяти) существенно замедляется рост нейронов. Поэтому смотрим и понимаем, с кем можно безболезненно минимизировать контакты. Для оставшихся есть хороший прием: если какая то тема на данном этапе является для вас болезненной, сообщите всем об этом и не позволяйте вас расспрашивать. Будь это вопросы вашей личной жизни, здоровья или любого другого аспекта вашего личного пространства. Друзья поймут, потому что на то они и друзья, чужие люди поймут, потому что так велит воспитание.

Создайте дизайн-проект лучшей версии себя

На расчищенной площадке сразу не строят здание, не так ли? Давайте сделаем дизайн-проект, самого себя, конечно. Советую немного замедлиться, переключить мозг на альфа-волны (при которых не так зажигательно весело, зато есть резервы на аналитику и вдумчивое отношение к предмету). На этом этапе мы честно пишем лучшую версию себя. Кто я, только лучше: стройнее, разбираюсь в финансах, говорю на итальянском?

Ключевой момент — навыки должны быть не только полезными, но и с приятным бонусом при их получении. Лучшая версия себя обладает качествами, до которых либо не доходили руки, либо они не казались престижными. Всегда хотелось вышивать, но вокруг все увлекаются сноубордом. А жизнь — она одна для мастера иголки и борда.

Грамотно заполните свое инфополе

Любой желаемый навык можно и нужно разбить на части. Наша задача — наполнить инфополе культурными знаками из контекста нашего желаемого «я». В социальных сетях мы подписываемся на новости финансов и итальянские газеты, а Instagram заполняем аккаунтами мотивирующих личностей и здоровой еды. Так наш мозг будет привыкать к новой среде и новым раздражителям. День за днем он сам сформирует мотивацию двигаться в нужном направлении, потому что человек — невероятно адаптивное социальное существо. Мы неспособны выживать в абсолютно враждебной среде, поэтому меняемся сами и находим в этом среде дружелюбные «форточки». Помещая свой мозг в нужную нам информационную платформу, мы задаем направление и наконец из ездока превращаемся в возницу.

Ваша информационная среда — это ваше информационное тело. Его чистота — залог не только душевного здоровья, но и иммунитет против заразных депрессий и деструктивных состояний. Меняя свою информационную среду, мы можем в любом месте сделать из себя и физика и лирика, и никакая генетика здесь не причем. Не позволяйте трактору себя тащить по полю, это вы должны быть за рулем вашего Ferrari

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