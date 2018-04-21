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Интересная головоломка про пьяную ворону
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Интересная головоломка про пьяную ворону 

Карельские вести 38 минут назад
Эта задачка стала очень популярной в Интернете. С ее помощью предлагают определить степень опьянения человека. Мол, если решишь — можно наливать еще, а если нет, то кому-то уже хватит.
Суть головоломки состоит в том, что нужно дойти до выхода по красным и синим меткам, обязательно чередуя их, т.е. красная-синяя-красная-синяя и так до конца. Через одну и ту же метку можно проходить дважды.
Справитесь?
Маленькие подсказки:
Очевидно, что необязательно проходить через все шарики — некоторые можно оставить нетронутыми. И всегда можно пойти в обратную сторону, не нарушая порядок цветов. При этом шарик нужно именно пройти, а не просто стать на него.
Если у вас возникли трудности, предлагаем вам один из вариантов решения:
И лучше будет запомнить его, а то вдруг на одной из посиделок друзья захотят вас проверить?:)
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