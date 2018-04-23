Ким Кардашьян рассказала, как скинуть 4 килограмма за 4 дня

Известно, что 37-летняя светская дива Ким Кардашьян сделала множество пластических операций, чтобы добиться совершенного образа. Однако ради того чтобы выглядеть еще шикарнее на предстоящем мероприятии, телезвезда спешно села на детокс-диету.

Ким Кардашьян часто делится секретами красоты со своими многочисленными поклонниками. В этот раз она рассказала на своей страничке в Twitter о чудо-меню, благодаря которому она уже сбросила 4 килограмма всего за 4 дня. По словам модели, на протяжении всех этих дней очищения она потребляет только жидкую пищу. Однако это не значит, что можно пить только воду и чай. Звезда реалити-шоу также питается супами, соками и смузи.

Как оказалось, Ким Кардашьян решила быстренько постройнеть для бала Met Gala, который состоится 7 мая в Нью-Йорке в Метрополитен-музее. Всего многодетная мама хочет посидеть на экспресс-программе одну неделю, чтобы уже наверняка поразить и ослепить всех своей точеной фигурой. Ким призналась, что давно пыталась скинуть несколько килограммов, не прибегая к таким радикальным мерам, однако безуспешно. Потому что параллельно теледива не могла удержаться от того, чтобы не полакомиться еще и вредными продуктами. «Все 4 дня очищения меня окружали пончики, но я держалась. Я горжусь собой», — призналась Кардашьян.

В своем сообщении Ким также попросила помолиться за ее успех, так как ей сейчас очень тяжело справляться с собственными желаниями. В будущем звезда планирует отказаться от сахара в еде, настолько, насколько это будет возможно. Многочисленные подписчики Ким отметились в комментариях под ее постом в социальной сети: «Если бы у меня была такая фигура, как у Кардашьян, я бы не думала о диетах» «Ким, у тебя все отлично с фигурой, зачем истязать себя?» «Вся эта глупость от отсутствия настоящих проблем в жизни» «А я думаю, что есть несколько дней жидкую пищу не очень-то и полезно» «Спасибо за совет! Обязательно попробую такую диету тоже» «Ким, отличная сила воли! Я бы не выдержала. Желаю удачи!» «У богатых свои причуды».

Напомним, в начале этого года Ким Кардашьян стала мамой в третий раз. У модели и ее супруга музыканта Канье Уэста родилась дочка. Из-за проблем со здоровьем у Ким малышку вынашивала суррогатная мать. Сейчас Кардашьян заниматься многими проектами, одним из которых является разработка моделирующего нижнего белья для дам с пышными формами.

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